Полът и напълняването: Кой е по-предразположен към излишни килограми – мъжете или жените?

Въпросът кой напълнява по-лесно – мъжете или жените – често е предмет на дискусии. Отговорът обаче не е прост и се крие в сложната комбинация от биологични, хормонални и поведенчески особености, които разграничават двата пола.

Основните разлики между половете се коренят в техния метаболизъм и хормонален баланс. При жените естрогенът играе ключова роля, като насърчава складирането на мазнини в зоните на ханша, бедрата и корема. Тези запаси са от съществено значение за репродуктивните функции като бременност и кърмене. От друга страна, мъжете имат по-високи нива на тестостерон, който допринася за развитието на по-голяма мускулна маса. Това от своя страна ускорява метаболизма и води до по-ефективно изгаряне на калории. Въпреки това мъжете са склонни да натрупват мазнини предимно в коремната област, което се асоциира с по-сериозни рискове за здравето.

Като цяло, жените са по-податливи на натрупване на телесни мазнини. Това се дължи както на по-бавния им метаболизъм в състояние на покой, така и на значителните хормонални колебания през ключови житейски периоди като пубертет, бременност и менопауза. Въпреки предимството на по-голямата мускулна маса, мъжете също не са застраховани срещу бързо покачване на тегло. При тях това често е резултат от хранителен режим с високо съдържание на мазнини и захари и ниско на фибри. Заседналият начин на живот остава универсален рисков фактор, който засяга и двата пола.

Поведенческите аспекти и социалната среда също оказват значително влияние. Жените са по-склонни към т.нар. емоционално хранене, при което стресът и негативните емоции провокират преяждане. Мъжете, от своя страна, често консумират по-големи порции и по-калорични храни, отчасти заради по-високите си енергийни нужди, но и поради подценяване на хранителната стойност на менюто си.