Предлагат винетки за електромобили в София заради злоупотреби с безплатното паркиране

Проблемът с паркирането в София отново е на дневен ред, като този път фокусът е върху привилегиите на собствениците на електрически автомобили. Според общинския съветник от ВМРО Карлос Контрера, настоящата система за безплатно и неограничено във времето паркиране за електромобили води до масови злоупотреби.

Данните на МВР показват, че електрическите коли са едва около 1% от всички превозни средства в страната – 12 700 от общо 1 200 000. Въпреки малкия им дял, те създават сериозни затруднения в платените зони за паркиране.

„Проблемът с организацията на паркирането в зоните е, че в момента електрическите автомобили паркират абсолютно безплатно и без ограничения във времето. Това създава проблем в определени подзони“, коментира Контрера пред NOVA. Той допълни: „Когато няма заплащане и няма ограничения във времето, част от ползвателите на тези електрически превозни средства на практика злоупотребяват.“

Общинският съветник посочи конкретни примери за нередности. „Ние сме били свидетели как седмици наред има електрически автомобили, които не се местят от паркомястото си, а в идеалния център местата не са толкова много, че да си позволим подобен дисбаланс в системата”, заяви той.

Като решение на проблема, Контрера предлага въвеждането на специален стикер. „Моето предложение е въвеждане на годишен винетен стикер за електрически автомобили, валиден от 1 януари 2027 г. Тоест има достатъчно преходен период, с идеята да не допускаме цели улици да бъдат блокирани от електрически автомобили”, уточни той.

Друг наболял въпрос, който Контрера засегна, е този със служебните абонаменти за паркиране. „Служебният абонамент е една от Ахилесовите пети на общината. В момента, в който общината реши да ограничи служебния абонамент, институциите ще си направят зони за сигурност“, прогнозира той.

За да се избегне подобен сценарий, той предлага ясен регламент. „Затова стъпките би трябвало да бъдат следните: аз съм готов още следващата седмица да предложа текст, който ясно да разписва как се създава зона за сигурност – със заповед на кмета на Столична община и с одобрена организация на движението”, каза в заключение Карлос Контрера.