      неделя, 09.11.25
          Реал Мадрид направи услуга на Барселона, подхлъзвайки се срещу Райо Валекано

          "Белите" не успяха да реализират попадение и по този начин срещата завърши при резултат 0:0

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Реал Мадрид не успя да се справи при гостуването на градския съперник Райо Валекано. Двубоят от 12-тия кръг на Ла Лига между отборите завърши при нулево равенство. 

          Резултатът не е чак толкова чужд на отборите, след като завършиха на „Бернабеу“ при него през ноември 2023 г. 

          Така възпитаниците на Шаби Алонсо не успяха да зарадват феновете си преди паузата за националните отбори, след като по-рано през седмицата загубиха в Шампионска лига с 0:1 от Ливърпул. 

          В неделя това се превърна в първо равенство за Реал Мадрид през сезона в Ла Лига. Активът на „кралете“ беше 11 победи и загуба, а във временното класиране отборът остава на върха с 31 точки – 6 повече от Барселона, който по-късно в неделя гостува на Селта Виго. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Манчестър Сити разби Ливърпул на парчета и продължава да гони Арсенал

          Николай Минчев -
          Манчестър Сити разби Ливърпул в първото дерби между големите съперници през сезона. „Гражданите“ взеха домакинството си у дома с 3:0 в битката от 11-тия...
          Култура

          Почина световноизвестната оперна прима Стефка Евстатиева

          Владимир Висоцки -
          На 9 ноември 2025 г., след кратко боледуване, почина световноизвестната оперна певица Стефка Евстатиева. Тъжната новина бе съобщена за БТА от Станислав Почекански, председател...
          Спорт

          „Олимпико“ се усмихна, Рома поведе колоната в Италия

          Станимир Бакалов -
          Рома излезе начело в Серия А поне временно, след като победи с 2:0 Удинезе на „Олимпико“. Лоренцо Пелегрини от дузпа и Зеки Челик вкараха...

