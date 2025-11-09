Реал Мадрид направи услуга на Барселона, подхлъзвайки се срещу Райо Валекано

Реал Мадрид не успя да се справи при гостуването на градския съперник Райо Валекано. Двубоят от 12-тия кръг на Ла Лига между отборите завърши при нулево равенство.

Резултатът не е чак толкова чужд на отборите, след като завършиха на „Бернабеу“ при него през ноември 2023 г.

Така възпитаниците на Шаби Алонсо не успяха да зарадват феновете си преди паузата за националните отбори, след като по-рано през седмицата загубиха в Шампионска лига с 0:1 от Ливърпул.

В неделя това се превърна в първо равенство за Реал Мадрид през сезона в Ла Лига. Активът на „кралете“ беше 11 победи и загуба, а във временното класиране отборът остава на върха с 31 точки – 6 повече от Барселона, който по-късно в неделя гостува на Селта Виго.