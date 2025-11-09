НА ЖИВО
      неделя, 09.11.25
          - Реклама -
          Съботни резултати от футболна Европа

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В съботния ден се играха много мачове от големите европейски футболни първенства. Лидерът в Англия Арсенал допусна изненадващо равенство като гост на Съндърланд. По същото време уникалната серия от поредни победи на Байерн Мюнхен бе прекъсната след хикс срещу Унион Берлин.

          Англия – Премиър Лийг:

          Тотнъм – Манчестър Юнайтед 2:2

          Евертън – Фулъм 2:0

          Уест Хям – Бърнли 3:2

          Съндърланд – Арсенал 2:2

          Челси – Уулвърхямптън 3:0

          Италия – Серия А:

          Комо – Каляри 0:0

          Лече – Верона 0:0

          Ювентус – Торино 0:0

          Парма – Милан 2:2

          Испания – Ла Лига:

          Жирона – Алавес 1:0

          Севиля – Осасуна 1:0

          Атлетико Мадрид – Леванте 3:1

          Еспаньол – Виляреал 0:2

          Германия – Бундеслига:

          Байер Леверкузен – Хайденхайм 6:0

          Унион Берлин – Байерн Мюнхен 2:2

          Хамбургер – Борусия Дортмунд 1:1

          Хофенхайм – Лайпциг 3:1

          Борусия Мюнхенгладбах- Кьолн 3:1

          Франция – Лига 1:

          Олимпик Марсилия – Брест 3:0

          Льо Авър – Нант 1:1

          Монако – Ланс 1:4

          Турция – Супер Лига:

          Газиантеп – Ризеспор 2:2

          Трабзонспор – Аланияспор 1:1

          Анталияспор – Бешикташ 1:3

          Касъмпаша – Гьозтепе 0:2

          Нидерландия – Ередивизие:

          Екселсиоер – Хераклес 1:2

          Волендам – НАК Бреда 2:1

          Фортуна Ситард – Хееренвеен 2:0

          Цволе – Спарта Ротердам 1:0

          Португалия – Премиейра Лига:

          Алверка – Рио Аве 1:1

          Тондела – Витория 0:1

          Санта Клара – Спортинг Лисабон 1:2

          - Реклама -

