Съботни резултати от футболна Европа

В съботния ден се играха много мачове от големите европейски футболни първенства. Лидерът в Англия Арсенал допусна изненадващо равенство като гост на Съндърланд. По същото време уникалната серия от поредни победи на Байерн Мюнхен бе прекъсната след хикс срещу Унион Берлин.

Англия – Премиър Лийг:

Тотнъм – Манчестър Юнайтед 2:2

Евертън – Фулъм 2:0

Уест Хям – Бърнли 3:2

Съндърланд – Арсенал 2:2

Челси – Уулвърхямптън 3:0

Италия – Серия А:

Комо – Каляри 0:0

Лече – Верона 0:0

Ювентус – Торино 0:0

Парма – Милан 2:2

Испания – Ла Лига:

Жирона – Алавес 1:0

Севиля – Осасуна 1:0

Атлетико Мадрид – Леванте 3:1

Еспаньол – Виляреал 0:2

Германия – Бундеслига:

Байер Леверкузен – Хайденхайм 6:0

Унион Берлин – Байерн Мюнхен 2:2

Хамбургер – Борусия Дортмунд 1:1

Хофенхайм – Лайпциг 3:1

Борусия Мюнхенгладбах- Кьолн 3:1

Франция – Лига 1:

Олимпик Марсилия – Брест 3:0

Льо Авър – Нант 1:1

Монако – Ланс 1:4

Турция – Супер Лига:

Газиантеп – Ризеспор 2:2

Трабзонспор – Аланияспор 1:1

Анталияспор – Бешикташ 1:3

Касъмпаша – Гьозтепе 0:2

Нидерландия – Ередивизие:

Екселсиоер – Хераклес 1:2

Волендам – НАК Бреда 2:1

Фортуна Ситард – Хееренвеен 2:0

Цволе – Спарта Ротердам 1:0

Португалия – Премиейра Лига:

Алверка – Рио Аве 1:1

Тондела – Витория 0:1

Санта Клара – Спортинг Лисабон 1:2