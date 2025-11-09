Съботни резултати от футболна Европа

В съботния ден се играха много мачове от големите европейски футболни първенства. Лидерът в Англия Арсенал допусна изненадващо равенство като гост на Съндърланд. По същото време уникалната серия от поредни победи на Байерн Мюнхен бе прекъсната след хикс срещу Унион Берлин.
Англия – Премиър Лийг:
Тотнъм – Манчестър Юнайтед 2:2
Евертън – Фулъм 2:0
Уест Хям – Бърнли 3:2
Съндърланд – Арсенал 2:2
Челси – Уулвърхямптън 3:0
Италия – Серия А:
Комо – Каляри 0:0
Лече – Верона 0:0
Ювентус – Торино 0:0
Парма – Милан 2:2
Испания – Ла Лига:
Жирона – Алавес 1:0
Севиля – Осасуна 1:0
Атлетико Мадрид – Леванте 3:1
Еспаньол – Виляреал 0:2
Германия – Бундеслига:
Байер Леверкузен – Хайденхайм 6:0
Унион Берлин – Байерн Мюнхен 2:2
Хамбургер – Борусия Дортмунд 1:1
Хофенхайм – Лайпциг 3:1
Борусия Мюнхенгладбах- Кьолн 3:1
Франция – Лига 1:
Олимпик Марсилия – Брест 3:0
Льо Авър – Нант 1:1
Монако – Ланс 1:4
Турция – Супер Лига:
Газиантеп – Ризеспор 2:2
Трабзонспор – Аланияспор 1:1
Анталияспор – Бешикташ 1:3
Касъмпаша – Гьозтепе 0:2
Нидерландия – Ередивизие:
Екселсиоер – Хераклес 1:2
Волендам – НАК Бреда 2:1
Фортуна Ситард – Хееренвеен 2:0
Цволе – Спарта Ротердам 1:0
Португалия – Премиейра Лига:
Алверка – Рио Аве 1:1
Тондела – Витория 0:1
Санта Клара – Спортинг Лисабон 1:2