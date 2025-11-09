Седмичен анализ: По-скъпи ябълки и млечни продукти, по-евтини домати и картофи

Смесени тенденции се наблюдават при цените на хранителните стоки на едро в България през изминалата седмица, според данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Докато повечето основни храни и плодове поскъпват, при зеленчуците се отчита предимно поевтиняване.

- Реклама -

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който следи движението на цените на едро, се е покачил с 0,26 процента до ниво от 2,327 пункта. За сравнение, през предходната седмица той е бил 2,321 пункта. Базовото равнище на индекса от 1,000 пункта е установено през 2005 г.

При млечните продукти и месото се отчитат разнопосочни движения. Цената на кашкавал „Витоша“ се вдига с 0,43 на сто до 18,07 лева за килограм, докато кравето сирене поевтинява с 1,20 на сто до 12 лева за килограм. Киселото мляко (кофичка от 400 гр.) поскъпва с 2,17 на сто до 1,41 лева, а прясното мляко бележи ръст от 1,38 на сто до 2,35 лева за литър. Замразеното пилешко месо се търгува с 0,37 на сто по-скъпо на цена от 7,09 лева за килограм, а яйцата (размер М) са с 4,71 на сто нагоре до 0,40 лева за брой. Кравето масло (пакетче от 125 грама) също поскъпва с 0,76 на сто и се предлага по 3,18 лева.

В групата на зърнените и варивата цените също вървят нагоре. Оризът поскъпва с 1,20 на сто до 3,37 лева за килограм, а зрелият фасул – с 1,55 на сто до 4,20 лева за килограм. Лещата е единствената с понижение от 0,34 на сто до 4,10 лева за килограм. Брашното тип 500 се е повишило с 0,68 на сто до 1,49 лева за килограм. По-осезаемо е поскъпването при олиото – с 3,64 на сто до 3,30 лева за литър, а захарта се вдига с 1,10 на сто до 1,83 лева за килограм.

При плодовете най-голям е скокът в цената на ябълките – 6,90 на сто, като те се продават по 2,51 лева за килограм. Гроздето също поскъпва с 4,10 на сто до 3,30 лева за килограм, докато при бананите ръстът е минимален – 0,07 на сто до 2,81 лева за килограм. Сред поевтиняващите плодове са лимоните (с 0,80 на сто до 3,71 лева за килограм) и портокалите (с 5,87 на сто до 2,77 лева за килограм).

При зеленчуците преобладава тенденция към понижение на цените, но има и изключения. Тиквичките поскъпват най-драстично – с 29,87 на сто до 2,20 лева за килограм. Ръст има и при зелените чушки (+10,87 на сто до 2,08 лева за килограм) и краставиците (+6,24 на сто до 3,27 лева за килограм). В същото време доматите поевтиняват с 6,34 на сто до 2,72 лева за килограм. Спад в цените се наблюдава и при червените чушки (-1,05% до 2,27 лв./кг), картофите (-6,93% до 0,94 лв./кг), зелето (-7,66% до 0,94 лв./кг), морковите (-2,44% до 1,13 лв./кг) и зрелия лук кромид (-3,20% до 1,03 лв./кг).