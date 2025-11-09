Сензация в Разград, Арда победи хегемона

Лудогорец загуби с 2:3 в разградската мъгла от колебливия Арда в мач от 15 кръг. Тимът на Тодор Живондов вече е четири кръга без победа в българската Първа лига и на 11 точки от върха.

Ювелирен и късен гол на Андре Шиняшики донесе успеха на кърджалийци, които започнаха мача от 14-ата позиция и без успех в първенството от над месец. Към момента Александър Тунчев и компания са с 16 т. на дванадесето място.

„Зелените“ на два пъти изравняваха на Арда – Ивайло Чочев и Емерсон Родригес, с помощта на рикошет, отбелязаха за 14-кратния шампион. Превес на Арда в течение на мача даваха Ивелин Попов и Бирсент Карагарен. Ветеранът напусна с контузия преди почивката.

АРДА ПОВЕДЕ

След скучни първи десетина минута Арда поведе! Андре Шиняшики излъга Диниш Алмейда и подаде към Ивелин Попов, намиращ се на 12-13 метра от вратата. Ветеранът стреля без забавяне и направи резултата 1:0 в полза на Арда.

ЛУДОГОРЕЦ ИЗРАВНИ

Разградчани успяха да изравнят след още 13-14 минути. Едно неуспешно изпълнение на корнер не предотврати второ центриране в наказателното поле на Арда. Защитникът Феликс Ебоа Ебоа увисна, а Ивайло Чочев с глава направи 1:1.

„Зелените“ продължиха да натискат – удари на Ивайло Чочев и Диниш Алмейда с глава не се увенчаха с успех. По-близо до попадение бе полузащитникът, автор на изравнителния гол за разградчани. Дерой Дуарте също опита късмета си от малък ъгъл – Анатолий Господинов спаси с крак.

В тези минути на старши треньора на Арда – Александър Тунчев, му се наложи да направи две принудителни смени. Давид Акинтола и Ивелин Попов напуснаха терена, а Емил Виячки и Антонио Вутов се появиха на техните места.

Кърджалийци отвърнаха на шансовете на домакина с опасно центриране от фал на Бирсент Карагарен. Малко не стигна на Ебоа Ебоа да засече, след като Патрик Луан отклони топката с глава.

АРДА НАКАЗА ЛУДОГОРЕЦ ПАК

В края на полувремето кърджалийци взеха аванс в мача за втори път. Гостите развиха бърза контраатака по десния фланг, на чийто връх се озова Карагарен след пас на резервата Антонио Вутов. Крилото завърши технично покрай Падт – 1:2.

След почивката темпото бе малко по-мудно. Андре Шиняшики се намеси добре при опасно центриране на Сон от фал. Пред другата врата Падт спаси шут на Карагарен.

ЛУДОГОРЕЦ ИЗРАВНИ ЗА ВТОРИ ПЪТ

Четвърт час преди края Лудогорец направи 2:2. Емерсон, влязъл от пейката, си спечели няколко метра от левия фланг към вътрешността на терена, откъдето отпарви изстрел. Топката рикошира в защитник на Арда и изписа невъзможна траектория за Господинов – 2:2.

АРДА ВКАРА ТРЕТИ ГОЛ

В 86-ата минута Арда отбеляза трето попадение във вратата на Лудогорец. Андре Шиняшики бе изведен сам срещу Серджио Падт и завърши с много елегантен прехвърлящ удар за 3:2.