      неделя, 09.11.25
          Славия изоставаше три минути преди края, но в крайна сметка обърна Монтана

          Срещата между двата тима завърши при резултат 2:1

          Снимка: www.facebook.com/SlaviaSofia
          Славия записа драматична победа по време на домакинството си от 15-ия кръг на Първа лига. „Белите“ победиха Монтана с 2:1 в неделя по обяд. Гостите могат само да съжаляват, след като имаха преднина до последните 180 секунди. 

          Филип Ежике откри резултата след удар с глава в 68-ата минута. Гермуш изравни в 87-ата минута, а във втората от добавеното време Райчев оформи пълния обрат с глава след меко центриране на Минчев.  

          С този успех „белите“ събраха 18 точки и излязоха на 8-ата позиция, докато севернаците остават с 13 точки на предпоследната позиция.

          След паузата за националните отбори „белите“ гостуват на Ботев Враца, а Монтана ще приеме Левски.

