Сметната палата: Партиите в парламента показват все по-добра финансова дисциплина

Политическите партии в България, особено тези с представителство в парламента, демонстрират все по-добра отчетност и спазване на закона. Това заяви председателят на Сметната палата Димитър Главчев, представяйки данни от 30-годишната дейност на одитната институция.

По негови думи, тенденцията към по-голяма прозрачност и финансова дисциплина е положителен знак за цялостната политическа система в страната.

От създаването си досега Сметната палата е провела над 10 000 одита и е формулирала близо 14 000 препоръки към проверяваните обекти. „По-важното е, че над 70% от препоръките са изпълнени, а в последните години този процент се увеличава“, посочи Главчев в ефира на Нова телевизия. Той изтъкна, че чрез тези проверки са отстранени счетоводни неточности за милиарди левове и са подобрени механизмите за контрол върху публичните средства.

Председателят на палатата съобщи още, че институцията е изпратила над 300 доклада до прокуратурата, повече от 1800 до Агенцията за държавна финансова инспекция и около 1000 до Агенцията за обществени поръчки. По думите му това е доказателство, че системата за контрол на публичните финанси работи ефективно и реагира на установените нарушения.

Димитър Главчев подчерта, че най-съществен напредък се отчита именно при политическите партии, най-вече парламентарно представените. „Партиите подобряват своята отчетност и спазват закона. Нарушенията идват най-често от по-малки политически субекти, които за първи път се явяват на избори“, уточни той.

Според Главчев това показва, че публичният контрол дава резултати и институциите постепенно изграждат култура на финансова отговорност. Той добави, че предстоящите проверки на Сметната палата ще се фокусират върху ключови сектори като икономика, енергетика и социална политика.

Запитан за проекта на държавния бюджет, председателят на палатата отказа да даде коментар, тъй като документът все още не е внесен в Министерския съвет. „Важно е всички, които работят по него, да насочат усилията си в една посока – стабилността на държавата“, заяви Главчев, като наблегна, че финансовата дисциплина трябва да бъде основен принцип както за правителството, така и за партиите.