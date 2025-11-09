Тежък сблъсък в центъра на София: Два трамвая дерайлираха след удар от микробус

Сериозен пътен инцидент, включващ два трамвая и микробус, се разигра късно снощи в района на Централната жп гара в столицата.

Произшествието е станало на кръстовището на булевардите „Христо Ботев“ и „Мария Луиза“, където мотриси по линии 12 и 3 са излезли от релсите. В социалните мрежи, в групата „Катастрофи в София“, бяха разпространени кадри, на които се вижда и смачкан бус.

Според първоначалната информация от очевидци, микробусът се е врязал в единия от трамваите, което е причинило неговото дерайлиране. На мястото на инцидента веднага са пристигнали засилено полицейско присъствие, както и медицински и аварийни екипи.

Хора, намиращи се в близост до катастрофата, съобщават, че полевият тест за алкохол на шофьора на буса е дал положителен резултат.

Към момента няма официални данни за пострадали пътници.