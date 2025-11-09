Тръмп с обещание за дивидент от $2000 за повечето американци от приходи от мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че на повечето американци ще бъде изплатен дивидент в размер на „най-малко“ 2000 долара. По думите му, средствата ще бъдат осигурени от приходите от митата, които Вашингтон е наложил с цел защита на своите интереси в международната търговия, съобщава АФП.

В публикация в платформата Truth Social Тръмп написа, че „ние събираме трилиони долари и скоро ще започнем да изплащаме ОГРОМНИЯ СИ ДЪЛГ от 37 трилиона долара“. Той допълни: „Дивидент от най-малко 2000 долара на човек (с изключение на хората с високи доходи!) ще бъде изплатен на всички.“

Изявлението идва в момент, когато Върховният съд разглежда законността на глобалните мита, които президентът обосновава съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA). Преди това по-ниши съдебни инстанции вече определиха голяма част от наложените такси като незаконни.

Идеята за подобно „разпределение към хората“ беше лансирана за първи път от Тръмп през октомври в интервю за One America News Network, където той спомена суми между 1000 и 2000 долара. Президентът изрази прогноза, че приходите от митата ще надхвърлят един трилион долара годишно.

За разлика от неговите очаквания, Министерството на финансите официално обяви през септември, че през фискалната 2025 година са събрани 195 милиарда долара от мита.

Всяка подобна схема за дивиденти вероятно ще се нуждае от одобрението на Конгреса. Освен това самият Тръмп по-рано е изразявал предпочитание приходите да бъдат използвани за намаляване на националния дълг. В неделя сутринта министърът на финансите Скот Бесент заяви в предаването „This Week“ по ABC, че целта на администрацията с митата е да „възстанови баланса в търговията“, а не да събира приходи.

На фона на нарастващия натиск върху разходите за живот, идеята за директни плащания може да се окаже популярна сред потребителите. Обещанието на Тръмп е пореден ход в политическата битка за ценовата стабилност, като той многократно е критикувал бившия президент Джо Байдън за инфлацията и е обещавал да „свали цените незабавно“, ако бъде избран.