Тристранният съвет ще обсъжда бюджета на 13 ноември, Сачева се надява на сътрудничество

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е насрочено за 13 ноември. Това съобщи в петък заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Станислав Попдончев пред Българското национално радио. Очаква се на срещата да бъдат разгледани параметрите на бюджета за следващата година.

Очаквания за провеждане на съвета през идната седмица изрази и заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева. „Предполагам, че следващата седмица ще има насрочен нов Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който вероятно ще бъдат обсъдени всички параметри“, заяви тя пред журналисти.

Сачева изрази надежда, че работодателите ще подходят с разбиране към сложната обстановка. „Рабодателите разбират ситуацията, в която се намираме, и смятам, че ще проявят нужното сътрудничество, предвид факта, че сме изправени в една много сложна ситуация, в която бюджетът може да бъде единствено възможен“, коментира тя. Коментарът ѝ идва на фона на предходното заседание на НСТС, на което работодателските организации отказаха участие, изразявайки несъгласие с параметрите в проектобюджета.

Деница Сачева защити проекта, като подчерта, че той е съобразен с действащото законодателство. „В този бюджет всъщност изпълняваме законите такива, каквито те са били приети през последните четири години по отношение на възнагражденията, които са един от основните пунктове на спорове и разговори в момента“, допълни тя.

На въпрос дали управляващите са склонни да преразгледат увеличението на осигурителната вноска и данъка върху дивидентите, Сачева беше категорична. Тя отговори, че „няма как да преосмислят това, при положение че са им нужни всички тези приходи“. Сачева посочи, че се изпълнява и законът за минималната работна заплата, която е обвързана с множество социални плащания.

Въпреки твърдата позиция, заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС остави вратата отворена за диалог: „Ако има по-разумни предложения за това как да се съберат приходи, ние сме готови да ги обсъдим, но до този момент не сме чули нито едно такова, освен критиките за бюджета.“