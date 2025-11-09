Украинска атака с дронове наруши електроснабдяването и отоплението във Воронеж

През изминалата нощ атака с украински дронове доведе до временно прекъсване на електричеството и отоплението в югозападния руски град Воронеж. Това съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в платформата „Телеграм“.

По негови данни при нападението срещу административния център на Воронежка област няма пострадали граждани. Гусев уточни, че няколко украински безпилотни апарата са били неутрализирани от руските системи за радиоелектронна борба. В резултат на това е възникнал пожар в комунално съоръжение, който обаче е бил бързо овладян и потушен.

Вследствие на предприетите мерки за безопасност са били регистрирани леки отклонения в температурата на централното отопление в някои жилищни сгради, както и кратковременни прекъсвания на тока в отделни райони на града. Властите уверяват, че по-късно доставките са били напълно възстановени.

Интересен факт е, че в ежедневната си сводка руското министерство на отбраната не споменава за свалени дронове над Воронежка област. Ведомството обикновено публикува данни за броя на унищожените от противовъздушната отбрана апарати, а не за общия брой изстреляни от Украйна.

Същевременно министерството съобщи, че през нощта са били унищожени или прехванати общо 44 украински дрона – 43 над граничната Брянска област и един над Ростовска област в южната част на Русия. Към момента липсва официален коментар от страна на Киев по повод атаката.

Нападението е част от засилената кампания на Украйна за нанасяне на удари с дронове и ракети с голям обсег дълбоко в руска територия. Целите са предимно нефтопреработвателни заводи, складове и логистични центрове, които според Киев поддържат военната машина на Кремъл. Москва определя тези действия като „тероризъм“, докато Украйна ги смята за легитимни актове на самоотбрана в рамките на войната, започната от Русия с пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.