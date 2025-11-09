НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 09.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинска атака с дронове наруши електроснабдяването и отоплението във Воронеж

          2
          48
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          През изминалата нощ атака с украински дронове доведе до временно прекъсване на електричеството и отоплението в югозападния руски град Воронеж. Това съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в платформата „Телеграм“.

          - Реклама -

          По негови данни при нападението срещу административния център на Воронежка област няма пострадали граждани. Гусев уточни, че няколко украински безпилотни апарата са били неутрализирани от руските системи за радиоелектронна борба. В резултат на това е възникнал пожар в комунално съоръжение, който обаче е бил бързо овладян и потушен.

          Вследствие на предприетите мерки за безопасност са били регистрирани леки отклонения в температурата на централното отопление в някои жилищни сгради, както и кратковременни прекъсвания на тока в отделни райони на града. Властите уверяват, че по-късно доставките са били напълно възстановени.

          Интересен факт е, че в ежедневната си сводка руското министерство на отбраната не споменава за свалени дронове над Воронежка област. Ведомството обикновено публикува данни за броя на унищожените от противовъздушната отбрана апарати, а не за общия брой изстреляни от Украйна.

          Същевременно министерството съобщи, че през нощта са били унищожени или прехванати общо 44 украински дрона – 43 над граничната Брянска област и един над Ростовска област в южната част на Русия. Към момента липсва официален коментар от страна на Киев по повод атаката.

          Нападението е част от засилената кампания на Украйна за нанасяне на удари с дронове и ракети с голям обсег дълбоко в руска територия. Целите са предимно нефтопреработвателни заводи, складове и логистични центрове, които според Киев поддържат военната машина на Кремъл. Москва определя тези действия като „тероризъм“, докато Украйна ги смята за легитимни актове на самоотбрана в рамките на войната, започната от Русия с пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

          През изминалата нощ атака с украински дронове доведе до временно прекъсване на електричеството и отоплението в югозападния руски град Воронеж. Това съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в платформата „Телеграм“.

          - Реклама -

          По негови данни при нападението срещу административния център на Воронежка област няма пострадали граждани. Гусев уточни, че няколко украински безпилотни апарата са били неутрализирани от руските системи за радиоелектронна борба. В резултат на това е възникнал пожар в комунално съоръжение, който обаче е бил бързо овладян и потушен.

          Вследствие на предприетите мерки за безопасност са били регистрирани леки отклонения в температурата на централното отопление в някои жилищни сгради, както и кратковременни прекъсвания на тока в отделни райони на града. Властите уверяват, че по-късно доставките са били напълно възстановени.

          Интересен факт е, че в ежедневната си сводка руското министерство на отбраната не споменава за свалени дронове над Воронежка област. Ведомството обикновено публикува данни за броя на унищожените от противовъздушната отбрана апарати, а не за общия брой изстреляни от Украйна.

          Същевременно министерството съобщи, че през нощта са били унищожени или прехванати общо 44 украински дрона – 43 над граничната Брянска област и един над Ростовска област в южната част на Русия. Към момента липсва официален коментар от страна на Киев по повод атаката.

          Нападението е част от засилената кампания на Украйна за нанасяне на удари с дронове и ракети с голям обсег дълбоко в руска територия. Целите са предимно нефтопреработвателни заводи, складове и логистични центрове, които според Киев поддържат военната машина на Кремъл. Москва определя тези действия като „тероризъм“, докато Украйна ги смята за легитимни актове на самоотбрана в рамките на войната, започната от Русия с пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Енергийната система на Украйна е на „нула“ след масирани руски атаки

          Екип Евроком -
          Планирани прекъсвания на електрозахранването с продължителност между 8 и 16 часа ще засегнат почти всички региони на Украйна в неделя. Това съобщи държавният оператор...
          Война

          Боеве в Покровск: украински и руски войници се сражават в една и съща сграда

          Георги Петров -
          Битката за Покровск навлезе в критична фаза, като украинските и руските войски се сражават буквално в една и съща жилищна сграда, съобщава УНИАН, позовавайки...
          Война

          Руски дрон разруши блок в Днепър – жена загина, деветима ранени

          Георги Петров -
          Мащабна руска атака през нощта срещу енергийната инфраструктура на Украйна причини сериозни разрушения, доведе до прекъсвания на електрозахранването в няколко региона и отне живота...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions