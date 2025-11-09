НА ЖИВО
      неделя, 09.11.25
          Война

          Украйна отвърна на удара: Над 20 000 души без ток в Русия след атаки по енергийни обекти

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Повече от 20 000 души в няколко гранични руски региона останаха без електричество в резултат на украински удари, насочени срещу енергийната инфраструктура, съобщиха местните власти.

          Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че в едноименния административен център „електроснабдителната и отоплителната мрежа е претърпяла сериозни щети“. „Няколко улици са засегнати от проблеми с електроснабдяването. Повече от 20 000 жители са без ток“, написа той в своя канал в Telegram, цитиран от АФП.

          В западната част на Курска област „избухна пожар в една от електроцентралите в селището Коренево“, което е довело до спиране на електроподаването в 10 населени места, информира губернаторът Александър Хинштейн.

          Губернаторът на Воронежска област Александър Гусев също съобщи за пожар, възникнал в отоплителна централа в южната част на региона.

          Междувременно руското министерство на отбраната обяви, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 44 дрона над граничната Брянска област.

          Тези събития се случват на фона на масираните руски атаки срещу украинската енергийна мрежа. На 8 ноември руските удари принудиха Украйна да се бори за възстановяване на електро- и топлоподаването, като производственият капацитет на един от доставчиците беше сведен до „нула“. При тази атака бяха нанесени значителни щети на украинските електроцентрали и загинаха най-малко четирима души.

          По данни на украинските ВВС, през нощта Москва е изстреляла 69 дрона срещу енергийни съоръжения в цялата страна, от които 34 са били свалени.

          ТВ "ЕВРОКОМ"

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

