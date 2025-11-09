Великобритания изпраща експерти и техника в Белгия за борба с дронове

Обединеното кралство предоставя оборудване и специалисти на Белгия, за да подпомогне страната в справянето със заплахата от дронове, които доведоха до временно затваряне на летища. Новината беше съобщена от началника на британските въоръжени сили Ричард Найтън, цитиран от Ройтерс.

- Реклама -

През последната седмица над летища и военни обекти в Белгия са били забелязани множество безпилотни апарати, които от няколко месеца насам създават сериозни смущения в цяла Европа.

В изявление за Би Би Си Найтън потвърди, че неговият белгийски колега е отправил молба за съдействие и че необходимата техника и персонал вече се изпращат.

„В края на миналата седмица министърът на отбраната и аз се споразумяхме, че ще изпратим наши хора и оборудване в Белгия, за да им помогнем“, заяви началникът на британските въоръжени сили. Той обаче не предостави повече подробности относно вида на оборудването или броя на изпратените експерти.

Найтън допълни, че все още не е установено кой стои зад инцидентите с дронове, но отбеляза, че през последните години Русия е участвала в действия, характерни за „хибридна война“.