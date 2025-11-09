НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 09.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Великобритания изпраща експерти и техника в Белгия за борба с дронове

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Обединеното кралство предоставя оборудване и специалисти на Белгия, за да подпомогне страната в справянето със заплахата от дронове, които доведоха до временно затваряне на летища. Новината беше съобщена от началника на британските въоръжени сили Ричард Найтън, цитиран от Ройтерс.

          - Реклама -

          През последната седмица над летища и военни обекти в Белгия са били забелязани множество безпилотни апарати, които от няколко месеца насам създават сериозни смущения в цяла Европа.

          В изявление за Би Би Си Найтън потвърди, че неговият белгийски колега е отправил молба за съдействие и че необходимата техника и персонал вече се изпращат.

          „В края на миналата седмица министърът на отбраната и аз се споразумяхме, че ще изпратим наши хора и оборудване в Белгия, за да им помогнем“, заяви началникът на британските въоръжени сили. Той обаче не предостави повече подробности относно вида на оборудването или броя на изпратените експерти.

          Найтън допълни, че все още не е установено кой стои зад инцидентите с дронове, но отбеляза, че през последните години Русия е участвала в действия, характерни за „хибридна война“.

          Обединеното кралство предоставя оборудване и специалисти на Белгия, за да подпомогне страната в справянето със заплахата от дронове, които доведоха до временно затваряне на летища. Новината беше съобщена от началника на британските въоръжени сили Ричард Найтън, цитиран от Ройтерс.

          - Реклама -

          През последната седмица над летища и военни обекти в Белгия са били забелязани множество безпилотни апарати, които от няколко месеца насам създават сериозни смущения в цяла Европа.

          В изявление за Би Би Си Найтън потвърди, че неговият белгийски колега е отправил молба за съдействие и че необходимата техника и персонал вече се изпращат.

          „В края на миналата седмица министърът на отбраната и аз се споразумяхме, че ще изпратим наши хора и оборудване в Белгия, за да им помогнем“, заяви началникът на британските въоръжени сили. Той обаче не предостави повече подробности относно вида на оборудването или броя на изпратените експерти.

          Найтън допълни, че все още не е установено кой стои зад инцидентите с дронове, но отбеляза, че през последните години Русия е участвала в действия, характерни за „хибридна война“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Китайски учени разработват лекарство от гроздови семки с обещание за живот до 120 години

          Екип Евроком -
          Изследователи от Китай обявиха разработването на медикамент, базиран на екстракт от гроздови семки, който според тях може да удължи човешкия живот до 100 и...
          Общество

          Майка на жертва от Нови Сад към Вучич: Елате да говорим пред всички, ако не се страхувате!

          Екип Евроком -
          Дияна Хърка, майката на Стефан Хърка, който загина при срутването на козирката на гарата в Нови Сад, продължава своята гладна стачка в центъра на...
          Политика

          Италия повежда глобална битка с наркотиците с фокус върху Балканите, Азия и Африка

          Екип Евроком -
          В Рим се състоя Седмата национална конференция, посветена на зависимостите, с основен акцент върху пристрастяването към наркотици и техния трафик. Италианският президент Серджо Матарела...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions