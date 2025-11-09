Виляреал си тръгна с трите точки от Барселона

Виляреал спечели гостуването си на Еспаньол с 2:0 в мач от 12-ия кръг на Ла Лига.

„Жълтата подводница“ вече има 26 точки и е най-близо до лидера Реал Мадрид, който е с 30 т. „Белите“ и третият Барселона са с мач по-малко.

Гостите решиха всичко до 57-ата минута. Малко преди почивката Жерар Морено (43) откри резултата срещу бившия си тим.

12 минути след паузата Алберто Молейро удвои преднината на „жълтата подводница“. Той засече подаване на Тайон Бюканън от точката на дузпата, а вратарят Дмитрович спаси първия му изстрел с блестящ рефлекс. При добавката Молейро вкара за 0:2.