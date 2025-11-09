НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 09.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Виляреал си тръгна с трите точки от Барселона

          Жерар Морено наказа бившия си тим

          0
          3
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Виляреал спечели гостуването си на Еспаньол с 2:0 в мач от 12-ия кръг на Ла Лига.

          - Реклама -

          „Жълтата подводница“ вече има 26 точки и е най-близо до лидера Реал Мадрид, който е с 30 т. „Белите“ и третият Барселона са с мач по-малко.

          Гостите решиха всичко до 57-ата минута. Малко преди почивката Жерар Морено (43) откри резултата срещу бившия си тим.

          12 минути след паузата Алберто Молейро удвои преднината на „жълтата подводница“. Той засече подаване на Тайон Бюканън от точката на дузпата, а вратарят Дмитрович спаси първия му изстрел с блестящ рефлекс. При добавката Молейро вкара за 0:2.

          Виляреал спечели гостуването си на Еспаньол с 2:0 в мач от 12-ия кръг на Ла Лига.

          - Реклама -

          „Жълтата подводница“ вече има 26 точки и е най-близо до лидера Реал Мадрид, който е с 30 т. „Белите“ и третият Барселона са с мач по-малко.

          Гостите решиха всичко до 57-ата минута. Малко преди почивката Жерар Морено (43) откри резултата срещу бившия си тим.

          12 минути след паузата Алберто Молейро удвои преднината на „жълтата подводница“. Той засече подаване на Тайон Бюканън от точката на дузпата, а вратарят Дмитрович спаси първия му изстрел с блестящ рефлекс. При добавката Молейро вкара за 0:2.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Милан допусна гаф в Парма

          Станимир Бакалов -
          Милан направи огромен гаф, след като имаше преднина от 2 гола срещу Парма, но изпусна победата. Мачът на „Енио Тардини“ от 11-ия кръг на...
          Моторни Спортове

          Ландо Норис изпревари Антонели и Леклер за полпозишън в Сао Пауло

          Николай Минчев -
          Ландо Норис, който по-рано днес спечели спринта в Бразилия, ще стартира и от първа позиция в същинското състезание в неделя, след като триумфира и...
          Тенис

          Елена Рибакина изненада Арина Сабаленка за купата от Рияд

          Николай Минчев -
          Елена Рибакина срази Арина Сабаленка във финала на тенис турнира на осемте най-добри жени в Рияд, Саудитска Арабия. Казахстанката се наложи с 6-3, 7-6...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions