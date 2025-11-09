НА ЖИВО
          Задължителна ваксина срещу варицела и нова за бременни: Промени в имунизационния календар

          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Децата, родени през 2025 г., ще бъдат първият набор, за който ваксинацията срещу варицела става задължителна. Това е заложено в проект за промени в наредбата за имунизациите, който е публикуван за обществено обсъждане. Новината беше съобщена по-рано от главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, като сега стават ясни и конкретните детайли.

          Предвижда се ваксината да се прилага по двудозова схема. Първата доза ще се поставя на възраст между 12 и 15 месеца, а реимунизацията ще се извършва, когато детето навърши 4 години. Според проекта, втора доза няма да се прилага на деца, които се разболеят от варицела след първия прием, но това ще трябва да бъде удостоверено с медицинска документация и лабораторни изследвания. Включването на имунизацията в задължителния календар означава, че тя ще бъде безплатна за родителите и осигурявана от Министерството на здравеопазването (МЗ).

          От здравното ведомство мотивират промяната с факта, че варицелата е едно от най-заразните заболявания, които се предават по въздушно-капков път. Тя има широко разпространение в световен мащаб и значително здравно и социално въздействие. Вероятността за заразяване при близък контакт в домакинството достига почти 90%. Инфекцията обикновено проявява зимно-пролетна сезонност, като всяка година се регистрират епидемични взривове в детски колективи като училища и детски градини, както и в бежански центрове и домове от затворен тип.

          Друга важна промяна в наредбата предвижда въвеждането на целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) за бременни жени в периода между 24-та и 36-а гестационна седмица. Тази ваксина също ще бъде безплатна и осигурявана от МЗ, но поставянето ѝ ще бъде по желание.

          RSV е често срещан респираторен вирус, който може да причини както леки грипоподобни симптоми, така и тежки заболявания като бронхиолити и пневмонии. При бебета под шест месеца, възрастни над 65 години и хора с компрометиран имунитет, вирусът може да доведе до дихателна недостатъчност и дори смърт. По данни на Световната здравна организация (СЗО) RSV е сред основните причинители на остри инфекции на долните дихателни пътища при деца, като годишно води до над 3,6 милиона хоспитализации и около 100 000 смъртни случая при деца под 5-годишна възраст. За България, данни на МЗ от периода октомври 2016 г. – септември 2018 г. показват, че при 875 изследвани деца под 5 години с остри респираторни заболявания, в 73,7% от случаите е доказано наличието на поне един респираторен вирус.

