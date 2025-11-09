Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси Япония, издадено е предупреждение за цунами

Мощно земетресение с предварителен магнитуд 6,7 беше регистрирано край северното крайбрежие на Япония, съобщи Японската метеорологична агенция, цитирана от Асошиейтед прес.

Трусът е разтърсил бреговете на префектура Ивате, като епицентърът му е бил на дълбочина от 10 километра под морската повърхност.

Властите издадоха предупреждение за опасност от цунами в префектура Ивате, информира телевизия Ен Ейч Кей (NHK). Жителите са призовани да се отдалечат от крайбрежните райони.

Японската обществена телевизия допълни, че се очаква вълната цунами да достигне височина около един метър.