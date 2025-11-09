НА ЖИВО
          Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси Япония, издадено е предупреждение за цунами

          Мощно земетресение с предварителен магнитуд 6,7 беше регистрирано край северното крайбрежие на Япония, съобщи Японската метеорологична агенция, цитирана от Асошиейтед прес.

          Трусът е разтърсил бреговете на префектура Ивате, като епицентърът му е бил на дълбочина от 10 километра под морската повърхност.

          Властите издадоха предупреждение за опасност от цунами в префектура Ивате, информира телевизия Ен Ейч Кей (NHK). Жителите са призовани да се отдалечат от крайбрежните райони.

          Японската обществена телевизия допълни, че се очаква вълната цунами да достигне височина около един метър.

          Знаков ход: Китай временно отменя забраната за износ на стратегически метали към САЩ

          Екип Евроком -
          Китай обяви на 9 ноември, че преустановява забраната за износ на галий, антимон и германий към Съединените щати, ход, който се разглежда като пореден...
          ИТ

          Доклад: Китай е световен лидер по патенти за изкуствен интелект и 6G

          Екип Евроком -
          Китай заема водеща позиция в света по брой патенти в сферата на изкуствения интелект, като държи 60% от общия им брой в глобален мащаб....
          Икономика

          Тежък удар по руския бюджет: Приходите от петрол и газ се сринаха с 27%

          Владимир Висоцки -
          Финансовата стабилност на Русия е подложена на сериозен натиск заради комбинация от падащи цени на петрола, силна рубла и нарастващи международни санкции. През октомври...

