Знаков ход: Китай временно отменя забраната за износ на стратегически метали към САЩ

Китай обяви на 9 ноември, че преустановява забраната за износ на галий, антимон и германий към Съединените щати, ход, който се разглежда като пореден знак за затопляне на отношенията между двете световни сили, съобщава АФП.

В официално изявление на китайското Министерство на търговията се посочва, че регулацията, която спираше износа на тези редки и критично важни метали, използвани предимно в производството на полупроводници, ще бъде спряна до 27 ноември 2026 г.

Заедно с това се отменят и засилените проверки на крайните потребители в САЩ на китайски графит с двойна употреба. Тези мерки бяха въведени през декември 2024 г. едновременно със забраната за експорт на галий, антимон и германий.

От БТА припомнят, че в петък Пекин обяви, че ще премахне и контрола върху износа на други материали, наложен на 9 октомври. Сред тях са ограничения за определени редкоземни елементи и суровини за производството на литиеви батерии. Планира се също така да бъдат отменени и забраните за внос на соя и дървен материал от САЩ.