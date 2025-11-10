НА ЖИВО
          24-годишен шофьор заспа зад волана и се блъсна челно в автобус в Бургас

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Сериозен инцидент в съботната сутрин в Бургас – 24-годишен мъж се блъсна челно в общински автобус, след като заспал зад волана. Катастрофата е станала около 7:40 часа на улица „Индустриална“, при добра видимост и вече разсъмнало време.

          Зад волана на автобуса е бил 48-годишен бургазлия, който не е пострадал.

          „Инцидентът е станал при нормални пътни условия, без мокра настилка или мъгла,“ съобщават от полицията.

          Младият водач е откаран в УМБАЛ–Бургас с контузии на коремната стена и гръдния кош. За щастие, животът му е вън от опасност.

          „Пациентът е стабилен, без данни за вътрешни наранявания,“ уточняват от лечебното заведение.

          Автобусът е претърпял материални щети, а движението по улицата беше временно затруднено, докато служители на МВР извършваха оглед.

