24-годишен шофьор заспа зад волана и се блъсна челно в автобус в Бургас

Сериозен инцидент в съботната сутрин в Бургас – 24-годишен мъж се блъсна челно в общински автобус, след като заспал зад волана. Катастрофата е станала около 7:40 часа на улица „Индустриална“, при добра видимост и вече разсъмнало време.

Зад волана на автобуса е бил 48-годишен бургазлия, който не е пострадал.

„Инцидентът е станал при нормални пътни условия, без мокра настилка или мъгла,“ съобщават от полицията.

Младият водач е откаран в УМБАЛ–Бургас с контузии на коремната стена и гръдния кош. За щастие, животът му е вън от опасност.

„Пациентът е стабилен, без данни за вътрешни наранявания,“ уточняват от лечебното заведение.

Автобусът е претърпял материални щети, а движението по улицата беше временно затруднено, докато служители на МВР извършваха оглед.