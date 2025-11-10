8 ПО РИХТЕР: Турски сеизмолог предупреди за мегаземетресение в Егейско море

Известният турски сеизмолог проф. Сюлейман Пампал предупреди, че съществува висока вероятност за силно земетресение с магнитуд между 7 и 8 по Рихтер в Егейско море, по разломната линия между гръцките острови Крит и Родос.
Пред CNN Türk експертът коментира повишената сеизмична активност в западната част на Турция, където през последните месеци са регистрирани две земетресения с магнитуд 6,1 – на 10 август и 27 октомври в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир.
„Земетръсна буря“ в Егейско море
Ученият припомни, че подобна ситуация е наблюдавана в началото на тази година в Егейско море, около гръцкия остров Санторини, където също са регистрирани десетки хиляди микро- и средни трусове.
Вероятност за силен трус между Крит и Родос
По думите на проф. Пампал, текущата сеизмична активност и магматичните процеси в зоната на субдукция между Африка и Анадола са сигнал, че в бъдеще може да настъпи голямо земетресение.
Контекст
Регионът на Егейско море е една от най-активните сеизмични зони в света, където африканската тектонска плоча бавно се подплъзва под евразийската. Това взаимодействие периодично води до мощни трусове, които засягат както Гърция, така и Турция.
Последното голямо земетресение в района беше през 2020 г. край остров Самос, когато трус с магнитуд 7,0 предизвика сериозни разрушения в турския град Измир и отне живота на над 110 души.
