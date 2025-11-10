НА ЖИВО
          8 ПО РИХТЕР: Турски сеизмолог предупреди за мегаземетресение в Егейско море

          Известният турски сеизмолог проф. Сюлейман Пампал предупреди, че съществува висока вероятност за силно земетресение с магнитуд между 7 и 8 по Рихтер в Егейско море, по разломната линия между гръцките острови Крит и Родос.

          Пред CNN Türk експертът коментира повишената сеизмична активност в западната част на Турция, където през последните месеци са регистрирани две земетресения с магнитуд 6,1 – на 10 август и 27 октомври в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир.

          „Изправени сме пред анормална ситуация в окръг Балъкесир, където преживяваме процес, известен като ‘земетръсна буря’, при който са станали над 15 000 земетресения. Ежедневно се регистрират трусове с магнитуд 4–5 и по-слаби, а два пъти преживяхме трусове с магнитуд 6,1“, подчерта проф. Пампал.

          „Земетръсна буря“ в Егейско море

          Ученият припомни, че подобна ситуация е наблюдавана в началото на тази година в Егейско море, около гръцкия остров Санторини, където също са регистрирани десетки хиляди микро- и средни трусове.

          „Причината зад тези ‘земетръсни бури’ са системите на Елинската дъга и Кипърската дъга по линията Крит–Родос, където Африканската плоча се подплъзва под Анадолската,“ обясни той. „На север от тази линия се намира върхът на Африканската плоча. Когато този връх се потапя по-дълбоко, той се доближава до магмата“, добави сеизмологът.

          Вероятност за силен трус между Крит и Родос

          По думите на проф. Пампал, текущата сеизмична активност и магматичните процеси в зоната на субдукция между Африка и Анадола са сигнал, че в бъдеще може да настъпи голямо земетресение.

          „През 2011 г. и в началото на тази година преживяхме такава ‘земетръсна буря’ в по-голям мащаб в Егейско море. Сега това движение се е преместило на изток. Ситуацията поражда опасения за възможността от силно земетресение по линията Крит–Родос, с магнитуд между 7 и 8 степени,“ прогнозира експертът.

          Контекст

          Регионът на Егейско море е една от най-активните сеизмични зони в света, където африканската тектонска плоча бавно се подплъзва под евразийската. Това взаимодействие периодично води до мощни трусове, които засягат както Гърция, така и Турция.

          Последното голямо земетресение в района беше през 2020 г. край остров Самос, когато трус с магнитуд 7,0 предизвика сериозни разрушения в турския град Измир и отне живота на над 110 души.

