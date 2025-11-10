Антидрон система и засилена охрана: държавата вдигна мерките около „Лукойл“

Извънредни мерки за сигурност са въведени около обектите на „Лукойл“ у нас — по въздух, земя и вода. Причината е стратегическото значение на съоръженията на компанията и нарастващото напрежение след наложените санкции срещу руската петролна група.
- Реклама -
В Бургас военните вече са разположили антидрон система, предназначена да неутрализира потенциални въздушни заплахи над района на рафинерията. От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че екипи на Военна полиция са в готовност да окажат подкрепа на МВР при охраната на стратегически обекти. На терен дежурят също служители на Жандармерията и ГДБОП, а по информация на NOVA вътре в част от производствените помещения има агенти на ДАНС.
Мерките на държавата обхващат и проверка на плановете за сигурност в стратегическите обекти „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и спазването на Закона за защита на класифицираната информация. Отговорна за тези проверки е Държавна агенция „Национална сигурност“.
Ситуацията около бургаската рафинерия се следи в денонощен режим, а институциите уверяват, че няма риск за гражданите.
Извънредни мерки за сигурност са въведени около обектите на „Лукойл“ у нас — по въздух, земя и вода. Причината е стратегическото значение на съоръженията на компанията и нарастващото напрежение след наложените санкции срещу руската петролна група.
- Реклама -
В Бургас военните вече са разположили антидрон система, предназначена да неутрализира потенциални въздушни заплахи над района на рафинерията. От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че екипи на Военна полиция са в готовност да окажат подкрепа на МВР при охраната на стратегически обекти. На терен дежурят също служители на Жандармерията и ГДБОП, а по информация на NOVA вътре в част от производствените помещения има агенти на ДАНС.
Мерките на държавата обхващат и проверка на плановете за сигурност в стратегическите обекти „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и спазването на Закона за защита на класифицираната информация. Отговорна за тези проверки е Държавна агенция „Национална сигурност“.
Ситуацията около бургаската рафинерия се следи в денонощен режим, а институциите уверяват, че няма риск за гражданите.