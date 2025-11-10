Антидрон система и засилена охрана: държавата вдигна мерките около „Лукойл“

Извънредни мерки за сигурност са въведени около обектите на „Лукойл“ у нас — по въздух, земя и вода. Причината е стратегическото значение на съоръженията на компанията и нарастващото напрежение след наложените санкции срещу руската петролна група.

В Бургас военните вече са разположили антидрон система, предназначена да неутрализира потенциални въздушни заплахи над района на рафинерията. От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че екипи на Военна полиция са в готовност да окажат подкрепа на МВР при охраната на стратегически обекти.

На терен дежурят също служители на Жандармерията и ГДБОП, а по информация на NOVA вътре в част от производствените помещения има агенти на ДАНС.

„Всички влизащи автомобили се проверяват изключително стриктно, включително със система за установяване на взривни устройства,“ потвърждават източници на място.

Мерките на държавата обхващат и проверка на плановете за сигурност в стратегическите обекти „Лукойл България“ и „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и спазването на Закона за защита на класифицираната информация. Отговорна за тези проверки е Държавна агенция „Национална сигурност“.

Ситуацията около бургаската рафинерия се следи в денонощен режим, а институциите уверяват, че няма риск за гражданите.