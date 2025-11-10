НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Арестуваха трима свещеници в Гърция за участие в мрежа за наркотрафик

          0
          6
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Трима свещеници са сред осемте задържани при мащабна полицейска акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция, съобщава електронното издание на вестник „Катимерини“. Те са заподозрени, че са складирали наркотици в църква.

          - Реклама -

          Разследващите органи смятат, че престъпната група е участвала в разпространение на кокаин и суров канабис на територията на страната, както и в нелегален трафик на мигранти.

          Италия повежда глобална битка с наркотиците с фокус върху Балканите, Азия и Африка Италия повежда глобална битка с наркотиците с фокус върху Балканите, Азия и Африка

          По време на операцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис – едно от най-големите количества, откривани в последните години в Гърция.

          Според данните на властите, незаконните печалби на организацията се изчисляват на над 105 000 евро.

          Трима свещеници са сред осемте задържани при мащабна полицейска акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция, съобщава електронното издание на вестник „Катимерини“. Те са заподозрени, че са складирали наркотици в църква.

          - Реклама -

          Разследващите органи смятат, че престъпната група е участвала в разпространение на кокаин и суров канабис на територията на страната, както и в нелегален трафик на мигранти.

          Италия повежда глобална битка с наркотиците с фокус върху Балканите, Азия и Африка Италия повежда глобална битка с наркотиците с фокус върху Балканите, Азия и Африка

          По време на операцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис – едно от най-големите количества, откривани в последните години в Гърция.

          Според данните на властите, незаконните печалби на организацията се изчисляват на над 105 000 евро.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Бившият президент на Южна Корея обвинен в опит за създаване на хаос и военно положение

          Дамяна Караджова -
          Южнокорейската прокуратура повдигна тежки обвинения срещу отстранения президент Юн Сук Йол, твърдейки, че той е подпомагал врага и е злоупотребил
          Политика

          Германия инвестира близо 1 млрд. евро в нови военни хеликоптери „Еърбъс“

          Десислава Димитрова -
          Германия планира да изразходва приблизително 1 милиард евро за закупуването на още 20 военни хеликоптера „Еърбъс“, които трябва да бъдат доставени в рамките на две години.
          Политика

          Радев посрещна ливанския президент в София

          Десислава Димитрова -
          Президентът Румен Радев ще приеме своя ливански колега Жозеф Аун, който пристига на официално посещение в България по покана на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions