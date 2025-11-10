Арестуваха трима свещеници в Гърция за участие в мрежа за наркотрафик

Трима свещеници са сред осемте задържани при мащабна полицейска акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция, съобщава електронното издание на вестник „Катимерини“. Те са заподозрени, че са складирали наркотици в църква.
Разследващите органи смятат, че престъпната група е участвала в разпространение на кокаин и суров канабис на територията на страната, както и в нелегален трафик на мигранти.
По време на операцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис – едно от най-големите количества, откривани в последните години в Гърция.
Според данните на властите, незаконните печалби на организацията се изчисляват на над 105 000 евро.
