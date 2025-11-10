Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна Валери Залужни, сега посланик на Украйна във Великобритания, на практика обвини Тръмп, че тласка Украйна към капитулация в статия за републиканския вестник New York Post.

- Реклама -

„Отхвърляме капитулацията, прикрита като мир. Справедливото споразумение трябва да възстанови териториалната ни цялост, да гарантира отговорност за военните престъпления и да гарантира, че агресор никога повече не може да заплашва Европа от Москва. Всичко по-малко би предало не само украинците, но и принципите, които пазят свободния свят безопасен и свободен“, пише бившият главнокомандващ.

Припомняме, че Тръмп многократно е призовавал за прекратяване на войната по фронтовата линия. Тоест, Русия ефективно да консолидира контрола си над завзетите украински територии. Медиите също така съобщиха, че Тръмп е готов официално да признае Крим за руска територия и според няколко медии той и Уиткоф са поискали изтеглянето на украинските войски от Донецка област.

Освен това, Тръмп постоянно заявява, че мирното споразумение трябва да включва „болезнени компромиси от двете страни“, което в случая с Украйна означава де факто съгласие за загубата на част от територията на страната.

Въпреки че Залужни не критикува директно Тръмп и неговите инициативи в статията си в New York Post (той дори не споменава името на президента на САЩ), духът на публикацията като цяло е полемизиран срещу призивите на Тръмп за компромис.

Залужни се противопостави на призивите за преговори между Киев и Москва.

„Дори сега някои на Запад ни призовават да преговаряме с хора, които са дошли да ни убият. Те забравят две прости истини.

Първо: заложена е не само съдбата на Украйна, но и сигурността на Европа.

Второ: всеки „мир“ с Москва, който възнаграждава агресията, е покана за по-нататъшни войни“, пише Залужни.

Той също така смята, че „призивите за всеобхватно мирно споразумение са опасно преждевременни“.

Залужни призова за „мир чрез победа“ и дотогава Украйна „ще се бори на всеки фронт – военен, политически и дипломатически“.