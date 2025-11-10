НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Бившият главнокомандващ ВСУ Евгени Залужни обвини Тръмп: Тласка Украйна към капитулация

          0
          17
          Валери Залужни
          Валери Залужни
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

           Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна Валери Залужни, сега посланик на Украйна във Великобритания, на практика обвини Тръмп, че тласка Украйна към капитулация в статия за републиканския вестник New York Post.

          - Реклама -

          „Отхвърляме капитулацията, прикрита като мир. Справедливото споразумение трябва да възстанови териториалната ни цялост, да гарантира отговорност за военните престъпления и да гарантира, че агресор никога повече не може да заплашва Европа от Москва. Всичко по-малко би предало не само украинците, но и принципите, които пазят свободния свят безопасен и свободен“, пише бившият главнокомандващ.

          Припомняме, че Тръмп многократно е призовавал за прекратяване на войната по фронтовата линия. Тоест, Русия ефективно да консолидира контрола си над завзетите украински територии. Медиите също така съобщиха, че Тръмп е готов официално да признае Крим за руска територия и според няколко медии той и Уиткоф са поискали изтеглянето на украинските войски от Донецка област.

          Освен това, Тръмп постоянно заявява, че мирното споразумение трябва да включва „болезнени компромиси от двете страни“, което в случая с Украйна означава де факто съгласие за загубата на част от територията на страната.

          Въпреки че Залужни не критикува директно Тръмп и неговите инициативи в статията си в New York Post (той дори не споменава името на президента на САЩ), духът на публикацията като цяло е полемизиран срещу призивите на Тръмп за компромис.

          Залужни се противопостави на призивите за преговори между Киев и Москва.

          „Дори сега някои на Запад ни призовават да преговаряме с хора, които са дошли да ни убият. Те забравят две прости истини.

          Първо: заложена е не само съдбата на Украйна, но и сигурността на Европа.

          Второ: всеки „мир“ с Москва, който възнаграждава агресията, е покана за по-нататъшни войни“, пише Залужни.

          Той също така смята, че „призивите за всеобхватно мирно споразумение са опасно преждевременни“.

          Залужни призова за „мир чрез победа“ и дотогава Украйна „ще се бори на всеки фронт – военен, политически и дипломатически“.

           Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна Валери Залужни, сега посланик на Украйна във Великобритания, на практика обвини Тръмп, че тласка Украйна към капитулация в статия за републиканския вестник New York Post.

          - Реклама -

          „Отхвърляме капитулацията, прикрита като мир. Справедливото споразумение трябва да възстанови териториалната ни цялост, да гарантира отговорност за военните престъпления и да гарантира, че агресор никога повече не може да заплашва Европа от Москва. Всичко по-малко би предало не само украинците, но и принципите, които пазят свободния свят безопасен и свободен“, пише бившият главнокомандващ.

          Припомняме, че Тръмп многократно е призовавал за прекратяване на войната по фронтовата линия. Тоест, Русия ефективно да консолидира контрола си над завзетите украински територии. Медиите също така съобщиха, че Тръмп е готов официално да признае Крим за руска територия и според няколко медии той и Уиткоф са поискали изтеглянето на украинските войски от Донецка област.

          Освен това, Тръмп постоянно заявява, че мирното споразумение трябва да включва „болезнени компромиси от двете страни“, което в случая с Украйна означава де факто съгласие за загубата на част от територията на страната.

          Въпреки че Залужни не критикува директно Тръмп и неговите инициативи в статията си в New York Post (той дори не споменава името на президента на САЩ), духът на публикацията като цяло е полемизиран срещу призивите на Тръмп за компромис.

          Залужни се противопостави на призивите за преговори между Киев и Москва.

          „Дори сега някои на Запад ни призовават да преговаряме с хора, които са дошли да ни убият. Те забравят две прости истини.

          Първо: заложена е не само съдбата на Украйна, но и сигурността на Европа.

          Второ: всеки „мир“ с Москва, който възнаграждава агресията, е покана за по-нататъшни войни“, пише Залужни.

          Той също така смята, че „призивите за всеобхватно мирно споразумение са опасно преждевременни“.

          Залужни призова за „мир чрез победа“ и дотогава Украйна „ще се бори на всеки фронт – военен, политически и дипломатически“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Бившият командир от „Айдар“ Евгений Дикий: Примирие между Украйна и Русия няма да има

          Иван Христов -
          Примирие между Украйна и Русия няма да се случи скоро. Това мнение изрази Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота на...
          Политика

          Преди посещението в САЩ: Осуетиха два атентата срещу Шараа

          Никола Павлов -
          Сирийските служби за сигурност са предотвратили два отделни заговора на терористичната групировка „Ислямска държава“ за убийството на президента Ахмед ал-Шараа, съобщи Ройтерс, позовавайки се...
          Война

          Украински специалист по електронна война и разузнаване: Руснаците са направили дроновете „Гербер“ още по-опасни

          Иван Христов -
          Откриват се все повече руски дронове „Гербер“ с прибрани бойни глави. Руснаците използват изключително опасна  конструкция, при която детонаторът се активира по време на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions