Бившият командир от „Айдар“ Евгений Дикий: Примирие между Украйна и Русия няма да има

Примирие между Украйна и Русия няма да се случи скоро. Това мнение изрази Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота на батальон „Айдар“ и директор на Националния антарктически изследователски център на Украйна, в ефира на Radio NV.

„Нека използваме логиката на нашия враг. Какво би мотивирало Путин да се съгласи на прекратяване на огъня сега? Ами, той би могъл да бъде мотивиран само от заплахата, че ако не се съгласи на прекратяване на огъня сега, то, да речем, след шест месеца или година, ще бъде победен и тогава нещата ще бъдат много по-зле за него. И тогава това би го мотивирало да се съгласи на примирие. Но никой не му е дал такава мотивация“, казва Дикий.

Той добави, че Западът е избрал да убеди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня възможно най-бързо. Според него в момента това се възприема като победа там. Според Дикий обаче подобен подход няма да доведе до желания резултат.

„Когато две страни работят за взаимно унищожение и абсолютна победа, понякога те са принудени да се установят по средата и да преговарят за неприятен компромис. Но когато едната страна иска да унищожи другата и да спечели, а другата просто ги моли да спрат, каква мотивация има първата страна да спре? Тогава първата страна ще продължи да напредва, колкото може“, добави Дикий.

Според експерта Путин разбира, че може да спре във всеки един момент и да се върне към условията, които Западът предлага за прекратяване на огъня в Украйна. Следователно Путин не рискува нищо, като забавя процеса на преговори:

„Той може да напредне дотолкова, доколкото армията му може физически да издържи. И дори когато не може, той все още има нещо на масата за преговори, което се иска от него да спре. И във всеки един момент те ще му бъдат благодарни за това и санкциите ще бъдат отменени. Така че въпросът е: къде е мотивацията му да спре тук и сега? Напротив, такъв подход мотивира Русия да продължи настъплението. Той мотивира Русия да продължи войната“.

Експертът отбеляза, че предвид всичко това, Украйна трябва да се подготви за възможността прекратяване на огъня да не бъде въведено скоро.

„Трябва да се подготвим за много трудна зима и много дълга война. И ако разберем това, само тогава ще имаме шанс поне да не загубим тази война. Нека го кажем така. Разбирам, че някак си стана неуместно да се казва, че можем да я спечелим, въпреки че всъщност това все още е така“, заяви Дикий.