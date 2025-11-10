НА ЖИВО
          - Реклама -
          Бившият президент на Южна Корея обвинен в опит за създаване на хаос и военно положение

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Южнокорейската прокуратура повдигна тежки обвинения срещу отстранения президент Юн Сук Йол, твърдейки, че той е подпомагал врага и е злоупотребил с власт, като е организирал полети на дронове над Северна Корея, за да създаде повод за обявяване на военно положение.

          „Специалният прокурорски екип повдигна обвинения за подпомагане на врага и злоупотреба с власт срещу бившия президент,“ заяви прокурор Парк.

          Според прокуратурата, Юн и негови приближени заговорничили да предизвикат напрежение между двете Кореи, с цел да оправдаят извънредни мерки. Твърди се, че Юн е наредил разузнавателни операции с дронове над севернокорейска територия, за да провокира реакция от Пхенян.

          Следователите в Южна Корея ще направят нов опит да задържат президента Юн Сук Йол Следователите в Южна Корея ще направят нов опит да задържат президента Юн Сук Йол

          Разследващите твърдят, че разполагат с убедителни доказателства, включително служебна бележка, написана през октомври миналата година от бившия ръководител на контраразузнаването на Юн.
          В документа се настоява да се „създаде нестабилна ситуация или да се използва възможността, ако се появи такава“, като се препоръчва удар срещу „символични места“, сред които Пхенян и пристанищният град Вонсан, за да се „предизвика неизбежен отговор“ от Северна Корея.

          Двете страни официално остават във война от 1953 г., когато Корейският конфликт приключва с примирие, но не и с мирен договор.

          Юн Сук Йол вече беше замесен в политически скандал в края на миналата година, когато се опита да суспендира гражданското управление, изпращайки въоръжени части в парламента, за да попречи на депутатите да отменят неговия указ за военно положение.
          Опитът му се провали, а през януари той стана първият действащ президент в историята на Южна Корея, арестуван по време на мандата си. През април беше официално отстранен от длъжност и днес е подсъдим по обвинения в метеж и злоупотреба с власт.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бюджетната криза в САЩ блокира въздушния трафик: над 2700 полета отменени

          Десислава Димитрова -
          Над 2700 редовни пътнически полета в Съединените щати са били анулирани вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, съобщи Ройтерс.
          Общество

          Бяла приказка и предупреждения за шофьорите в Торонто (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Зимата официално пристигна в Канада. Първият сняг за сезона покри най-големия град в страната — Торонто, превръщайки улиците и парковете в истинска зимна приказка.
          Политика

          Тръмп с обещание за дивидент от $2000 за повечето американци от приходи от мита

          Владимир Висоцки -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че на повечето американци ще бъде изплатен дивидент в размер на „най-малко“ 2000 долара. По думите му, средствата...

          - Реклама -
