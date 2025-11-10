Бившият президент на Южна Корея обвинен в опит за създаване на хаос и военно положение

Южнокорейската прокуратура повдигна тежки обвинения срещу отстранения президент Юн Сук Йол, твърдейки, че той е подпомагал врага и е злоупотребил с власт, като е организирал полети на дронове над Северна Корея, за да създаде повод за обявяване на военно положение.

„Специалният прокурорски екип повдигна обвинения за подпомагане на врага и злоупотреба с власт срещу бившия президент," заяви прокурор Парк.

Според прокуратурата, Юн и негови приближени заговорничили да предизвикат напрежение между двете Кореи, с цел да оправдаят извънредни мерки. Твърди се, че Юн е наредил разузнавателни операции с дронове над севернокорейска територия, за да провокира реакция от Пхенян.

Разследващите твърдят, че разполагат с убедителни доказателства, включително служебна бележка, написана през октомври миналата година от бившия ръководител на контраразузнаването на Юн.

В документа се настоява да се „създаде нестабилна ситуация или да се използва възможността, ако се появи такава“, като се препоръчва удар срещу „символични места“, сред които Пхенян и пристанищният град Вонсан, за да се „предизвика неизбежен отговор“ от Северна Корея.

Двете страни официално остават във война от 1953 г., когато Корейският конфликт приключва с примирие, но не и с мирен договор.

Юн Сук Йол вече беше замесен в политически скандал в края на миналата година, когато се опита да суспендира гражданското управление, изпращайки въоръжени части в парламента, за да попречи на депутатите да отменят неговия указ за военно положение.

Опитът му се провали, а през януари той стана първият действащ президент в историята на Южна Корея, арестуван по време на мандата си. През април беше официално отстранен от длъжност и днес е подсъдим по обвинения в метеж и злоупотреба с власт.