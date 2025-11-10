Бизнесът недоволен: напрежение преди новата среща с властта

Начало на гореща политическа седмица – в следващите дни се очаква втора среща между работодателските организации и управляващите, след като миналата седмица бе обявено, че представителите на бизнеса ще бъдат поканени на заседание на Съвета за съвместно управление, за да обсъдят своите искания.

- Реклама -

Недоволството на работодателите е породено от вдигането на данък дивидент, увеличаването на максималния осигурителен праг, както и от решението за повишаване на пенсионната вноска с два процентни пункта.

„Не може тежестта за стабилизиране на бюджета да пада изцяло върху бизнеса и работещите“, заявиха представители на работодателските организации.

Миналата седмица работодателите бойкотираха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с което на практика блокираха бюджетната процедура. Междувременно синдикатите също настояха да бъдат включени в разговорите, като в ефира на NOVA подчертаха, че ще изискат покана за заседанието на коалицията, насрочено за вторник.

Предстои да видим дали срещата тази седмица ще донесе размразяване на диалога между правителството и бизнеса, или напротив — ще задълбочи разделението преди приемането на бюджета.