НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Борис Бонев поиска от КЗК спешен отговор за възможен картел при поръчката за боклука на София

          0
          2
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          „Когато има съмнения за картел и обществената поръчка е за почти 1 милиард лева, всяко забавяне е риск за София. Очаквам Комисията за защита на конкуренцията да покаже, че работи в интерес на гражданите, а не на фирмите, които от години делят града на зони и договорки“, заяви Борис Бонев, председател на „Спаси София“.

          Повод за думите му е мълчанието на КЗК повече от месец след подадения сигнал за възможен картел между фирмите, кандидатстващи за голямата обществена поръчка за сметосъбиране и почистване на столицата.

          - Реклама -

          От „Спаси София“ напомнят, че това е една от най-големите поръчки в историята на Столичната община, на стойност близо 1 милиард лева, и е решаваща за качеството на услугите, от които зависи ежедневието на милиони софиянци.

          Организацията настоява за незабавна и пълна проверка на всички участници и условията по процедурата, за да се гарантира прозрачност и защита на обществения интерес.

          „Когато има съмнения за картел и обществената поръчка е за почти 1 милиард лева, всяко забавяне е риск за София. Очаквам Комисията за защита на конкуренцията да покаже, че работи в интерес на гражданите, а не на фирмите, които от години делят града на зони и договорки“, заяви Борис Бонев, председател на „Спаси София“.

          Повод за думите му е мълчанието на КЗК повече от месец след подадения сигнал за възможен картел между фирмите, кандидатстващи за голямата обществена поръчка за сметосъбиране и почистване на столицата.

          - Реклама -

          От „Спаси София“ напомнят, че това е една от най-големите поръчки в историята на Столичната община, на стойност близо 1 милиард лева, и е решаваща за качеството на услугите, от които зависи ежедневието на милиони софиянци.

          Организацията настоява за незабавна и пълна проверка на всички участници и условията по процедурата, за да се гарантира прозрачност и защита на обществения интерес.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Кристина Димитрова разкри от какво е починал Агент Тенев

          Екип Евроком -
          България ще запомни Иван Тенев, по-известен като Агент Тенев, като многолика личност – поет, художник, музикален продуцент и светски хроникьор.Авторът на редица популярни шлагери,...
          Правосъдие

          Никола Саркози излиза от затвора след решение на апелативния съд в Париж

          Георги Петров -
          Френският апелативен съд в Париж постанови освобождаването на Никола Саркози, който излежаваше 20-дневна присъда по делото за незаконно финансиране на предизборната му кампания с...
          Война

          ЕК търси алтернативи на „репарационния заем“ за Украйна от замразените руски активи заради позицията на Белгия

          Иван Христов -
          Европейската комисия разглежда различни предложения за ЕС за покриване на финансовите нужди на Украйна през 2026-2027 г. поради позицията на Белгия срещу изземването на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions