Борис Бонев поиска от КЗК спешен отговор за възможен картел при поръчката за боклука на София

Повод за думите му е мълчанието на КЗК повече от месец след подадения сигнал за възможен картел между фирмите, кандидатстващи за голямата обществена поръчка за сметосъбиране и почистване на столицата.
От „Спаси София“ напомнят, че това е една от най-големите поръчки в историята на Столичната община, на стойност близо 1 милиард лева, и е решаваща за качеството на услугите, от които зависи ежедневието на милиони софиянци.
Организацията настоява за незабавна и пълна проверка на всички участници и условията по процедурата, за да се гарантира прозрачност и защита на обществения интерес.
