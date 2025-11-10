Борис Бонев поиска от КЗК спешен отговор за възможен картел при поръчката за боклука на София

„Когато има съмнения за картел и обществената поръчка е за почти 1 милиард лева, всяко забавяне е риск за София. Очаквам Комисията за защита на конкуренцията да покаже, че работи в интерес на гражданите, а не на фирмите, които от години делят града на зони и договорки“, заяви Борис Бонев, председател на „Спаси София“.



Повод за думите му е мълчанието на КЗК повече от месец след подадения сигнал за възможен картел между фирмите, кандидатстващи за голямата обществена поръчка за сметосъбиране и почистване на столицата.

От „Спаси София“ напомнят, че това е една от най-големите поръчки в историята на Столичната община, на стойност близо 1 милиард лева, и е решаваща за качеството на услугите, от които зависи ежедневието на милиони софиянци.

Организацията настоява за незабавна и пълна проверка на всички участници и условията по процедурата, за да се гарантира прозрачност и защита на обществения интерес.