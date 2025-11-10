Британски депутати поиска радикална промяна на работата на BBC след манипулираната реч на Доналд Тръмп

Британските депутати поискаха радикални промени в BBC след оставката на генералния директор Тим Дейви и ръководителя на новините Дебора Търнес на фона на скандала около манипулирането на речта на американския президент Доналд Тръмп, предава радио LBC.

- Реклама -

Лидерът на консерваторите Кеми Баднок нарече разкритията относно „редактирането“ на речта на Доналд Тръмп преди президентските избори в САЩ „абсолютно шокиращи“. „Нека бъдем честни, това е каталог от сериозни провали, които отиват много по-дълбоко“, заяви тя.

Баднок смята, че отразяването на събитията в САЩ и Близкия изток от BBC изисква цялостно преосмисляне. Дневният ѝ ред вече не трябва да бъде „оформян от клика на идеологически активисти“.

Найджъл Фараж, лидер на дяснопопулистката партия Reform UK, обвини Дейви в „двойни стандарти“. „Правителството трябва да назначи някой с опит <…> във възстановяването на компаниите и техните корпоративни култури“, смята политикът. Наскоро, за първи път, Фараж изпревари настоящия британски премиер Киър Стармър като политик, когото повечето британци биха искали да видят за свой премиер.

Консервативният депутат Джеймс Клевърли, бивш външен министър, заяви, че проблемът на BBC е „неспособността да признае собствената си пристрастност“. „Те третираха всяка „грешка“ като изолиран инцидент и не можеха или не желаеха да видят по-голямата картина“, добави той.

За манипулациите

В предаване „Панорама“, излъчено от BBC миналия октомври, речта на Тръмп беше редактирана, за да се внуши, че той призовава за превземането на сградата на Капитолия на САЩ, когато всъщност говореше за необходимостта от изразяване на гражданско мнение чрез мирни средства.

Веднага след редактирания сегмент BBC показа кадри на хора, маршируващи към сградата на Капитолия, създавайки впечатлението, че следват призива на Тръмп. Всъщност тези кадри са заснети преди Тръмп да започне обръщението си на митинг с хиляди поддръжници във Вашингтон.

Разкритията за BBC се основават на 19-странично писмо, подготвено от бившия журналист Майкъл Прескот, който е бил независим съветник на Комитета по редакционна политика и стандарти на BBC в продължение на три години до юни тази година. Той посочи нарушения на принципа на безпристрастност и обвини ръководството на корпорацията, че не желае да се занимава с подобни проблеми. Прескот също така изрази шока си от това, че BBC не е успяла да създаде предаване, анализиращо представянето на съперничката на Тръмп, кандидатката на Демократическата партия Камала Харис.

В отговор на този скандал, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обвини BBC в публикуване на дезинформация.