НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Брутално зверство: Лекар прегази куче в София (ВИДЕО 18+)

          0
          231
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Виден столичен лекар е прегазил куче в столичния квартал „Разсадника“ и го е оставил да умре, съобщи в социалните мрежи Борислава Иванова – собственичката на животното.

          „14 години обич, отнета за секунди. На 9 ноември 2025 г. нашето любимо куче Мая, което живееше и радваше всички съседи и децата от ж.к. Разсадника, ул. ‘Пчиня’ 18, бе умишлено прегазено от човек зад волана на Volkswagen Passat с регистрационен номер СВ 7222 АР“, пише тя.

          - Реклама -

          Според думите ѝ шофьорът е идентифициран като Ненад Цоневски – гръден хирург във ВМА, който по време на инцидента се е намирал в неадекватно състояние.

          „Животното беше спокойно, дружелюбно и никога не е създавало проблеми. Видео доказателства и свидетели потвърждават случилото се. Полицията вече разследва, а жалбата е подадена по чл. 325б от Наказателния кодекс – жестокост към животни“, посочва още Иванова.

          Тя е публикувала и множество снимки и кадри на детето си с кучето Мая, което според думите ѝ е било обичано от всички съседи и децата в района.

          Случаят е подаден за разследване от полицията, а по досъдебното производство ще се установява дали е налице умишлено деяние и употреба на алкохол или упойващи вещества.

          Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, където десетки потребители настояват за строги санкции срещу извършителя.

          Виден столичен лекар е прегазил куче в столичния квартал „Разсадника“ и го е оставил да умре, съобщи в социалните мрежи Борислава Иванова – собственичката на животното.

          „14 години обич, отнета за секунди. На 9 ноември 2025 г. нашето любимо куче Мая, което живееше и радваше всички съседи и децата от ж.к. Разсадника, ул. ‘Пчиня’ 18, бе умишлено прегазено от човек зад волана на Volkswagen Passat с регистрационен номер СВ 7222 АР“, пише тя.

          - Реклама -

          Според думите ѝ шофьорът е идентифициран като Ненад Цоневски – гръден хирург във ВМА, който по време на инцидента се е намирал в неадекватно състояние.

          „Животното беше спокойно, дружелюбно и никога не е създавало проблеми. Видео доказателства и свидетели потвърждават случилото се. Полицията вече разследва, а жалбата е подадена по чл. 325б от Наказателния кодекс – жестокост към животни“, посочва още Иванова.

          Тя е публикувала и множество снимки и кадри на детето си с кучето Мая, което според думите ѝ е било обичано от всички съседи и децата в района.

          Случаят е подаден за разследване от полицията, а по досъдебното производство ще се установява дали е налице умишлено деяние и употреба на алкохол или упойващи вещества.

          Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, където десетки потребители настояват за строги санкции срещу извършителя.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Столична община предлага: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват към районите

          Никола Павлов -
          Част от средствата, събирани от платеното паркиране в София, ще бъдат пренасочвани към Столичната община и районите, в които действат синя и зелена зона....
          Крими

          Жестоко убийство в Карлово: четирима пребиха и намушкаха мъж с увреждане

          Дамяна Караджова -
          Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 43-годишен мъж за умишлено убийство, извършено на територията на жп гарата в Карлово.
          Крими

          Пореден ужас: Момче наръга друго в Ракитово

          Никола Павлов -
          17-годишно момче е намушкало негов 16-годишен съгражданин в град Ракитово, съобщиха от областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал в късните часове на 9 ноември,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions