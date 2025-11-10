Брутално зверство: Лекар прегази куче в София (ВИДЕО 18+)

Виден столичен лекар е прегазил куче в столичния квартал „Разсадника“ и го е оставил да умре, съобщи в социалните мрежи Борислава Иванова – собственичката на животното.

„14 години обич, отнета за секунди. На 9 ноември 2025 г. нашето любимо куче Мая, което живееше и радваше всички съседи и децата от ж.к. Разсадника, ул. ‘Пчиня’ 18, бе умишлено прегазено от човек зад волана на Volkswagen Passat с регистрационен номер СВ 7222 АР“, пише тя. - Реклама -

Според думите ѝ шофьорът е идентифициран като Ненад Цоневски – гръден хирург във ВМА, който по време на инцидента се е намирал в неадекватно състояние.

„Животното беше спокойно, дружелюбно и никога не е създавало проблеми. Видео доказателства и свидетели потвърждават случилото се. Полицията вече разследва, а жалбата е подадена по чл. 325б от Наказателния кодекс – жестокост към животни“, посочва още Иванова.

Тя е публикувала и множество снимки и кадри на детето си с кучето Мая, което според думите ѝ е било обичано от всички съседи и децата в района.

Случаят е подаден за разследване от полицията, а по досъдебното производство ще се установява дали е налице умишлено деяние и употреба на алкохол или упойващи вещества.

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, където десетки потребители настояват за строги санкции срещу извършителя.