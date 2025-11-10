Бяла приказка и предупреждения за шофьорите в Торонто (СНИМКИ)

Зимата официално пристигна в Канада. Първият сняг за сезона покри най-големия град в страната — Торонто, превръщайки улиците и парковете в истинска зимна приказка. Белите пейзажи зарадваха мнозина жители и туристи, които не пропуснаха да заснемат първите снежни кадри за социалните мрежи.
Toronto experiences first snowfall of the season ❄️☃️ pic.twitter.com/71PbVmEgaL— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) November 9, 2025
Въпреки красивата гледка, властите издадоха специално предупреждение към шофьорите и гражданите — очакват се затруднения при движение, хлъзгави участъци и възможни закъснения в обществения транспорт.
Градските служби вече са започнали почистването на основните булеварди, а екипите по поддръжка остават в готовност при влошаване на времето.
First snow in Toronto pic.twitter.com/1JIqo6DITz— Priyal Duggal (@priyallduggal) November 10, 2025