      понеделник, 10.11.25
          Бяла приказка и предупреждения за шофьорите в Торонто (СНИМКИ)

          Зимата официално пристигна в Канада. Първият сняг за сезона покри най-големия град в страната — Торонто, превръщайки улиците и парковете в истинска зимна приказка. Белите пейзажи зарадваха мнозина жители и туристи, които не пропуснаха да заснемат първите снежни кадри за социалните мрежи.

          „Това е магията на Канада – снегът винаги носи усещане за празник,“ споделят местни жители.

          Въпреки красивата гледка, властите издадоха специално предупреждение към шофьорите и гражданите — очакват се затруднения при движение, хлъзгави участъци и възможни закъснения в обществения транспорт.
          Градските служби вече са започнали почистването на основните булеварди, а екипите по поддръжка остават в готовност при влошаване на времето.

