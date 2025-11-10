НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Европа Политика

          Бюджетната криза в САЩ блокира въздушния трафик: над 2700 полета отменени

          Десислава Димитрова
          Над 2700 редовни пътнически полета в Съединените щати са били анулирани вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, съобщи Ройтерс.
          Още над 10 000 полета са били забавени, показват последните данни.

          Американските авиокомпании вече трети пореден ден се сблъскват с хаос и ограничения на полетите, наложени от федералните власти, докато недостигът на авиодиспечери се задълбочава.
          Най-тежко пострада „Делта Еърлайнс“ (Delta Air Lines), която е отменила или забавила 52% от основните си полети през изминалия ден.

          САЩ се готвят за въздушен хаос: трафикът може да бъде намален с 10% САЩ се готвят за въздушен хаос: трафикът може да бъде намален с 10%

          Федералната авиационна администрация (FAA) продължава да страда от остър недостиг на персонал, особено сред диспечерите. В резултат на това вече три дни поред се отменят хиляди полети – над 1000 в петък, повече от 1500 в събота, а в неделя броят им е прехвърлил 2000.

          По-ранните данни за вчера сочеха около 2100 анулирани полета, но новата статистика показва още по-сериозен срив.

          Министърът на транспорта Шон Дъфи предупреди, че ако кризата продължи, въздушният трафик в САЩ може да бъде сведен до минимум. Това създава сериозни опасения предвид наближаващия Ден на благодарността – един от най-натоварените периоди за пътуване в страната, когато десетки милиони американци се придвижват, за да празнуват с близките си.

          Компютърен срив приземи всички полети на „Аляска еърлайнс“ в САЩ Компютърен срив приземи всички полети на „Аляска еърлайнс“ в САЩ

          Все пак има признаци за изход от кризата – с процедурно гласуване тази нощ, Сенатът на САЩ е придвижил напред законопроект, който цели да сложи край на бюджетната парализа и да възстанови нормалната работа на правителството.

