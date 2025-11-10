Цветан Цветанов: Президентът трябва да свика КСНС по казуса „Лукойл“

„Президентът трябва да свика КСНС по казуса „Лукойл, за да чуе различните мнения на партиите.“

Това каза председателят на ПП „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Цветанов обясни, че Германия е изградила истинска стратегия по темата за „Лукойл“ и го е направила още през 2022-а година, докато ние сме чакали до последния момента.

„Убеден съм, че страната ни ще влезе в много сериозна криза с горивата. Парламентарното мнозинство в момента не е готово да ни изведе от ситуацията“, посочи още гостът.

Според бившия министър на вътрешните работи ситуацията около „Лукойл“ застрашава националната ни сигурност.

Цветанов разкритикува и бюджета за неговата разходна част, която определи като разточителна и посочи, че страната ни ще плати висока цена, ако план-сметката бъде приета в този й вид.