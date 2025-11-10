НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Цветан Цветанов: Президентът трябва да свика КСНС по казуса „Лукойл“

          0
          83
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Президентът трябва да свика КСНС по казуса „Лукойл, за да чуе различните мнения на партиите.“

          Това каза председателят на ПП „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Цветанов обясни, че Германия е изградила истинска стратегия по темата за „Лукойл“ и го е направила още през 2022-а година, докато ние сме чакали до последния момента.

          „Убеден съм, че страната ни ще влезе в много сериозна криза с горивата. Парламентарното мнозинство в момента не е готово да ни изведе от ситуацията“, посочи още гостът.

          Според бившия министър на вътрешните работи ситуацията около „Лукойл“ застрашава националната ни сигурност.

          Цветанов разкритикува и бюджета за неговата разходна част, която определи като разточителна и посочи, че страната ни ще плати висока цена, ако план-сметката бъде приета в този й вид.

          „Президентът трябва да свика КСНС по казуса „Лукойл, за да чуе различните мнения на партиите.“

          Това каза председателят на ПП „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Цветанов обясни, че Германия е изградила истинска стратегия по темата за „Лукойл“ и го е направила още през 2022-а година, докато ние сме чакали до последния момента.

          „Убеден съм, че страната ни ще влезе в много сериозна криза с горивата. Парламентарното мнозинство в момента не е готово да ни изведе от ситуацията“, посочи още гостът.

          Според бившия министър на вътрешните работи ситуацията около „Лукойл“ застрашава националната ни сигурност.

          Цветанов разкритикува и бюджета за неговата разходна част, която определи като разточителна и посочи, че страната ни ще плати висока цена, ако план-сметката бъде приета в този й вид.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Главнокомандващият ВСУ Александър Сирски: Русия готви „последен маньовър“ за завладяването на целия Донбас

          Иван Христов -
          В района на Покровск руските сили провеждат стратегическа настъпателна операция. Те са струпали огромен брой войски, за да създадат предимство и да пробият украинската...
          Политика

          Кирил Георев: Радостин Василев да докаже в съда, че Мария Илиева лъже

          Златина Петкова -
          "Радостин Василев да докаже в съда, че Мария Илиева лъже." Това каза координаторът на ПП "Величие" Кирил Георев, който беше гост в предаването "Делници" с...
          Политика

          Йордан Лазаров: В Кюстендил ставаме свидетели на кражба на вода

          Златина Петкова -
          "Йордан Лазаров: В Кюстендил ставаме свидетели на кражба на вода Това каза областният координатор на ПП "Пряка демокрация" в Кюстендил Йордан Лазаров, който беше гост...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions