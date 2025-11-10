Държавата засилва сигурността около „Лукойл“ след американските санкции

ДАНС, МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки за гарантиране на сигурността — по суша, въздух и вода — в района на обектите на „Лукойл“, които са част от критичната инфраструктура на България.

Това става след проведени през изминалата седмица работни съвещания в Министерския съвет, организирани във връзка с решението на САЩ да наложат санкции на руската компания.

„Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в ‘Лукойл Нефтохим Бургас АД’ и ‘Лукойл-България ЕООД’“, съобщават от службите. - Реклама -

ДАНС провежда тематична проверка и по спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, както и съпътстващите подзаконови актове.

Паралелно, структурите на МВР са създали организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на евентуални нарушения и престъпления в районите около стратегическите обекти.

Министерството на отбраната вече е предислоцирало антидрон система в района на Бургас, а екипи на Военна полиция са в готовност да окажат подкрепа на МВР при необходимост.

Междувременно, след приетите от управляващите законодателни промени, предстои да бъде определен „особен управител“ на българските активи на дружеството.

Остава обаче въпросът дали въвеждането на такава фигура ще бъде достатъчно убедителен сигнал за американската администрация, за да се постигне отсрочка или смекчаване на санкциите.

Решението трябва да бъде взето до 21 ноември, когато ограниченията официално влизат в сила.