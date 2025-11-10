DeepState: Руската армия напредват при Покровск, сивата зона се приближава към Мирноград

Руската армия напредва при Покровск, а сивата зона се приближава към Мирноград от запад, показва новата карта на украинския аналитичен проект DeepState.

- Реклама -

Руските сили също са напредлали по границата между Днепропетровска и Запорожка област, като сивата зона се разшири рязко към Ровнопол.

Освен това Русия напредна северно от Константиновка близо до Майско и северно от Лиман.