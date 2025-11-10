НА ЖИВО
          Война

          DeepState: Руската армия напредват при Покровск, сивата зона се приближава към Мирноград

          Покровск-Мирноград
          Покровск-Мирноград
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия напредва при Покровск, а сивата зона се приближава към Мирноград от запад, показва новата карта на украинския аналитичен проект DeepState.

          Руските сили също са напредлали по границата между Днепропетровска и Запорожка област, като сивата зона се разшири рязко към Ровнопол.

          Освен това Русия напредна северно от Константиновка близо до Майско и северно от Лиман.

