DeepState: Руснаците са се придвижили и са превзели село на най-проблемното направление – Запорожкото

Руските войски напредват в източната част на Запорожка област, където са поели контрол над село Успеновка, съобщава мониторинговия проект DeepState.

Успеновка се намира северно от важния регионален център Гуляйполе. На същия участък от фронта руските сили са напреднали и близо до селата Злагода, Сладке и Охотничие.

Освен това, според съобщенията, руската армия е напреднала близо до село Степная Новоселовка, източно от Купянск в Харковска област.