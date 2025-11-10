НА ЖИВО
          DeepState: Руснаците са се придвижили и са превзели село на най-проблемното направление – Запорожкото

          Запорожко направление
          Запорожко направление
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски напредват в източната част на Запорожка област, където са поели контрол над село Успеновка, съобщава мониторинговия проект DeepState.

          Успеновка се намира северно от важния регионален център Гуляйполе. На същия участък от фронта руските сили са напреднали и близо до селата Злагода, Сладке и Охотничие.

          Освен това, според съобщенията, руската армия е напреднала близо до село Степная Новоселовка, източно от Купянск в Харковска област.

          Успеновка се намира северно от важния регионален център Гуляйполе. На същия участък от фронта руските сили са напреднали и близо до селата Злагода, Сладке и Охотничие.

          Освен това, според съобщенията, руската армия е напреднала близо до село Степная Новоселовка, източно от Купянск в Харковска област.

          Social

          Руски щурмови отряди се движат напред в Купянск, превзеха комбинат в града

          Иван Христов -
          Щурмови отряди на руската групировка войски „Запад“ продължават да се движат напред в Купянск, заяви командирът на една от частите с позивна „Ловец“ пред...
          Война

          ISW: Руснаците са понижили натиска в Покровск, но блокират логистиката на ВСУ в Мирноград

          Иван Христов -
          Темпът на руското настъпление в и около Покровск временно се е забавило, но руската армия продължава да блокира логистичната поддръжка на Въоръжените сили на...
          Общество

          Лошо време и жълт код за дъжд усложняват условията в планините

          Десислава Димитрова -
          От ПСС към БЧК съобщават, че условията за туризъм в планините са неблагоприятни. Времето е дъждовно и мъгливо, а терените са мокри и хлъзгави, което повишава риска при придвижване.

