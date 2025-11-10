НА ЖИВО
          Война

          DeepState: Ситуацията за ВСУ се усложнява в Запорожка област, сериозна заплаха надвисна над досега непристъпната крепост Гуляйполе

          Гуляйполе
          Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Запорожка област се усложнява значително след последните успехи на руснаците, които сега имат възможност да надвиснат над ключовия град Гуляйполе, съобщава украинският ресурс DeepState.

          В последната актуализация на тяхната карта може да се види значително увеличение на сивата зона в Запорожка област по участъка Сладкое-Новониколаевка-Равнополие-Нове-Новоуспеновское.

          Руската армия е увеличила присъствието си в района на тези населени места, където се окопава в цялата сива зона. По-специално, руската армия е успяла напълно да окупира селището Успеновка, информацията за превземането на селата Сладкое и Приволне се проверява. В момента Русия активно оказва натиск върху Новое и Новоуспеновское и вече започва да поглъща Ровнополие.

          Както отбелязват от DeepState, численото превъзходство на руснаците се усеща и значителна част от територията е под техен контрол, което може да застраши Гуляйполе, защото окупацията на Равнополе отваря оперативно пространство от север към самия град и усложнява позицията в Зелени Гай и Високое (Червони). През цялото това време Гуляйполе е бил непревземаем град за Русия, която по едно време полагаше много усилия, за да се опита да се изкачи в града, по-специално от посока Марфопол. Сега се открива нов път, който може да усложни отбраната на това важно населено място за района.

