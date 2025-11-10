Доналд Тръмп нападна BBC заради манипулиран монтаж на негова реч

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остра критика към журналистите от Би Би Си, които нарече „корумпирани“, след скандал с монтирана негова реч, предаде Франс прес.
По-рано днес генералният директор на британската обществена медияТим Дейви и ръководителката на новинарския отделДебора Търнес подадоха оставки заради случая.
Скандалът бе разкрит от британския вестник „Дейли Телеграф“, който съобщи, че седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г. Би Би Си е излъчила документален филм, съдържащ манипулирани откъси от реч на Тръмп от 6 януари 2021 г.
Монтажът създавал впечатление, че тогавашният президент призовава привържениците си да „маршират до Капитолия и да се борят с всички сили“, което според критиците изглеждало като пряко насърчаване на нападението срещу Конгреса — събитие, при което загинаха няколко души.
Разкритията доведоха до бурна обществена реакция и оставките на висшите ръководители на Би Би Си, като скандалът вече се определя като един от най-тежките удари по репутацията на медията в последните години.
