      понеделник, 10.11.25
          Доналд Тръмп нападна BBC заради манипулиран монтаж на негова реч

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остра критика към журналистите от Би Би Си, които нарече „корумпирани“, след скандал с монтирана негова реч, предаде Франс прес.

          По-рано днес генералният директор на британската обществена медия Тим Дейви и ръководителката на новинарския отдел Дебора Търнес подадоха оставки заради случая.

          „Това са много нечестни хора, които се опитаха да повлияят на резултата от президентските избори. А най-ироничното е, че идват от страна, смятана за нашия най-близък съюзник. Това е ужасно за демокрацията!“,

          написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

          Скандалът бе разкрит от британския вестник „Дейли Телеграф“, който съобщи, че седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г. Би Би Си е излъчила документален филм, съдържащ манипулирани откъси от реч на Тръмп от 6 януари 2021 г.

          Монтажът създавал впечатление, че тогавашният президент призовава привържениците си да „маршират до Капитолия и да се борят с всички сили“, което според критиците изглеждало като пряко насърчаване на нападението срещу Конгреса — събитие, при което загинаха няколко души.

          Разкритията доведоха до бурна обществена реакция и оставките на висшите ръководители на Би Би Си, като скандалът вече се определя като един от най-тежките удари по репутацията на медията в последните години.

          Свят

          Бившият президент на Южна Корея обвинен в опит за създаване на хаос и военно положение

          Дамяна Караджова -
          Южнокорейската прокуратура повдигна тежки обвинения срещу отстранения президент Юн Сук Йол, твърдейки, че той е подпомагал врага и е злоупотребил
          Политика

          Бюджетната криза в САЩ блокира въздушния трафик: над 2700 полета отменени

          Десислава Димитрова -
          Над 2700 редовни пътнически полета в Съединените щати са били анулирани вчера заради частичното спиране на работата на федералното правителство вследствие на бюджетната парализа, съобщи Ройтерс.
          Общество

          Бяла приказка и предупреждения за шофьорите в Торонто (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Зимата официално пристигна в Канада. Първият сняг за сезона покри най-големия град в страната — Торонто, превръщайки улиците и парковете в истинска зимна приказка.

