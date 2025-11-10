НА ЖИВО
          Доналд Туск: Ако Украйна загуби войната с Русия, ситуацията в Полша ще се промени радикално към по-лошо

          Полският премиер Доналд Туск заяви, че геополитическите перспективи на Полша изглеждат оптимистични, но много зависи от развитието на фронтовата линия в Украйна. По-конкретно, в интервю за Gazeta Wyborcza той отбеляза, че ако Украйна загуби войната с Русия, ситуацията в Полша ще се промени радикално към по-лошо.

          „Геополитическото бъдеще на Полша ще изглежда наистина светло, ако Украйна не загуби и преодолеем историческата полско-украинска вражда. Изграждането на силно и приятелско партньорство със суверенна Украйна, като същевременно защитаваме собствените си интереси, отваря големи възможности за Полша“, обясни Туск.

          Той добави още, че Полша трябва да се съсредоточи върху подкрепата на Украйна. Същевременно полският премиер отбеляза, че остава умерено оптимистичен и не вижда обективни причини, поради които Украйна трябва да загуби.

          „Чувам въпроси като: „Какво печелим, като помагаме на Украйна?“ Дори като приемаме голям брой украински семейства, ние печелим повече, отколкото губим, въпреки че това може да бъде изморително. Разбирам умората и раздразнението – това е естествено. В края на краищата, няма място по света, където толкова много бежанци да не предизвикват конфликти или емоционално напрежение. Това, което възприемаме като жертва, е и постижение, тъй като добрите отношения с Украйна са в най-добрия интерес на Полша“, добави Туск.

