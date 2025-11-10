НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Спорт

          Дунав с важна крачка към елита

          Минчев и Салах донесоха победата над Фратрия

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Дунав направи решителна и важна стъпка към елита. Русенският тим победи прекия си конкурент за промоция в елита Фратрия с 2:0 у дома в последен мач от 15-ия кръг на Втора лига.

          По този начин „драконите“ събраха актив от 38 точки, вече на седем пред „братлетата“ и девет пред другия си преследвач Янтра (Габрово), на когото гостува в следващия кръг.

          В 19-ата минута Денислав Минчев получи топката пред наказателното поле и с хубав удар в долния ляв ъгъл прати топката в мрежата за 1:0.

          В 71-вата минута Ибрахим от Дунав можеше да си вкара автогол, но уцели гредата.

          След само две минути „драконите“ отбелязаха второ попадение, с което си решиха всичко. Билал Салах пое в наказателното поле и стреля, а след рикошет в крака на Ибрям Ибрям покачи на 2:0.

          В 84-ата минута Дунав можеше да отбележи и трето попадение, след като Салах направи добър индивидуален пробив и шутира от границата на наказателното поле, но уцели гредата.

