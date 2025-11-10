НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          Начало България Общество

          Движението само за леки автомобили: Частично отварят пътя Кричим–Девин

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От тази сутрин частично се възстановява движението по главния път Кричим–Девин, една от най-важните артерии в Смолянска област. По отсечката ще могат да преминават само леки автомобили до 3,5 тона, докато камионите остават пренасочени през Пампорово и Батак, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          „Трафикът в участъка ще се регулира от светофарна уредба,“ уточняват от агенцията.

          Пътят беше напълно затворен в продължение на две седмици заради аварийно укрепване на подпорна стена, която се срути след проливните дъждове през май. Тогава активирано свлачище отнесе част от платното, което се свлече в чашката на язовир „Въча“.

          „Укрепителните дейности вече са приключили, трасето е стабилизирано, а в следващите две седмици ще бъде напълно асфалтирано,“ съобщават от пътната агенция.

          Възстановяването на пътя е на стойност 12 милиона и 600 хиляди лева, като проектът е финансиран изцяло от държавния бюджет.
          Въпреки частичното отваряне, властите призовават водачите да шофират с повишено внимание заради временната организация на движението и продължаващите ремонтни дейности в района.

