Движението само за леки автомобили: Частично отварят пътя Кричим–Девин

От тази сутрин частично се възстановява движението по главния път Кричим–Девин, една от най-важните артерии в Смолянска област. По отсечката ще могат да преминават само леки автомобили до 3,5 тона, докато камионите остават пренасочени през Пампорово и Батак, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

„Трафикът в участъка ще се регулира от светофарна уредба,“ уточняват от агенцията. - Реклама -

Пътят беше напълно затворен в продължение на две седмици заради аварийно укрепване на подпорна стена, която се срути след проливните дъждове през май. Тогава активирано свлачище отнесе част от платното, което се свлече в чашката на язовир „Въча“.

„Укрепителните дейности вече са приключили, трасето е стабилизирано, а в следващите две седмици ще бъде напълно асфалтирано,“ съобщават от пътната агенция.

Възстановяването на пътя е на стойност 12 милиона и 600 хиляди лева, като проектът е финансиран изцяло от държавния бюджет.

Въпреки частичното отваряне, властите призовават водачите да шофират с повишено внимание заради временната организация на движението и продължаващите ремонтни дейности в района.