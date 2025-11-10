НА ЖИВО
          ЕК търси алтернативи на „репарационния заем" за Украйна от замразените руски активи заради позицията на Белгия

          Украйна-ЕС
          Украйна-ЕС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Европейската комисия разглежда различни предложения за ЕС за покриване на финансовите нужди на Украйна през 2026-2027 г. поради позицията на Белгия срещу изземването на замразените руски активи, съобщава „Украинская правда“, цитирайки неназован служител на ЕС, запознат с въпроса. Отбелязва се, че ЕС обсъжда различни варианти за финансиране на Украйна през 2026-2027 г., в случай че Белгия откаже да участва в „репарационния заем“.

          „Има два основни варианта: първият е „репарационни заеми“, базирани на замразени руски държавни активи, а вторият е модел на заем, който предвижда държавите-членки на ЕС да вземат заеми за финансиране на Украйна през следващите две години“, казва служителят на ЕС.

          Той добави, че се разглежда и трети модел: двустранни заеми или помощ за Украйна от отделни държави-членки на ЕС, но това би играло допълваща роля.

          Източник на „Украинская правда“ оцени модела на „репарационния заем“ като по-изгоден, защото за разлика от обикновените заеми, той не изисква лихвени плащания.

          Според него, държавите членки вече са започнали неофициално да обсъждат предимствата и недостатъците на всеки подход, като окончателното решение ще бъде одобрено от лидерите на ЕС на срещата на Европейския съвет на 18-19 декември в Брюксел.

          В момента повечето държави от ЕС са склонни да вярват, че „репарационните заеми“ са правилният път, но Белгия, ключова държава в този процес, все още не се е съгласила с този вариант. Белгия държи над 180 милиарда евро замразени руски активи, които се планира да бъдат използвани за заемите.

          „Преговорите с Белгия относно използването на руски държавни активи за подпомагане на Украйна продължават при закрити врата. Но аз вярвам, че това би трябвало да е възможно“, отбеляза служителят на ЕС.

          Според него „лидерите на ЕС като цяло са отворени да вземат предвид опасенията на белгийското правителство“.

