ЕК търси алтернативи на „репарационния заем“ за Украйна от замразените руски активи заради позицията на Белгия

Европейската комисия разглежда различни предложения за ЕС за покриване на финансовите нужди на Украйна през 2026-2027 г. поради позицията на Белгия срещу изземването на замразените руски активи, съобщава „Украинская правда“, цитирайки неназован служител на ЕС, запознат с въпроса. Отбелязва се, че ЕС обсъжда различни варианти за финансиране на Украйна през 2026-2027 г., в случай че Белгия откаже да участва в „репарационния заем“.

- Реклама -

„Има два основни варианта: първият е „репарационни заеми“, базирани на замразени руски държавни активи, а вторият е модел на заем, който предвижда държавите-членки на ЕС да вземат заеми за финансиране на Украйна през следващите две години“, казва служителят на ЕС.

Той добави, че се разглежда и трети модел: двустранни заеми или помощ за Украйна от отделни държави-членки на ЕС, но това би играло допълваща роля.

Източник на „Украинская правда“ оцени модела на „репарационния заем“ като по-изгоден, защото за разлика от обикновените заеми, той не изисква лихвени плащания.

Според него, държавите членки вече са започнали неофициално да обсъждат предимствата и недостатъците на всеки подход, като окончателното решение ще бъде одобрено от лидерите на ЕС на срещата на Европейския съвет на 18-19 декември в Брюксел.

В момента повечето държави от ЕС са склонни да вярват, че „репарационните заеми“ са правилният път, но Белгия, ключова държава в този процес, все още не се е съгласила с този вариант. Белгия държи над 180 милиарда евро замразени руски активи, които се планира да бъдат използвани за заемите.

„Преговорите с Белгия относно използването на руски държавни активи за подпомагане на Украйна продължават при закрити врата. Но аз вярвам, че това би трябвало да е възможно“, отбеляза служителят на ЕС.

Според него „лидерите на ЕС като цяло са отворени да вземат предвид опасенията на белгийското правителство“.