      понеделник, 10.11.25
          България

          Елеонора Митрофанова: България създава опасен прецедент със закона за „Лукойл Нефтохим"

          Елеонора Митрофанова
          Елеонора Митрофанова
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският посланик в България Елеонора Митрофанова смята действията на българските власти срещу „Лукойл“ за „прибързани и правно съмнителни“. Дипломатката заяви това в интервю пред ТАСС.

          „Ситуацията с Лукойл е много сериозна и тревожна. Лукойл искаше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката пропадна. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, така че България побърза да извади рафинерията от своята юрисдикция. В петък закон за специален управител на рафинерията беше бързо приет на две четения. От момента на назначаването му настоящото ръководство на рафинерията ще загуби правото си да взема управленски решения; всички управленски решения могат да се вземат само от този временен управител. Освен това не само ръководството на рафинерията ще бъде лишено от управленски права, но и акционерите и собствениците на компанията. Всички решения на управителя, включително тези относно евентуалната продажба на рафинерията, не подлежат на административен или съдебен контрол. Предстои да видим как ще работи този закон, но засега изглежда като закон за отчуждаване на собственост. Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент“, отбеляза Митрофанова.

          Дипломатът подчерта, че рафинерията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ е една от най-модерните рафинерии в Европа, снабдяваща приблизително 80% от пазара на горива на България и изнасяща гориво за съседните страни. „Всякакви прекъсвания в рафинерията биха имали сериозни последици и биха могли да предизвикат горивна криза. Като се има предвид предстоящият преход на страната към еврото, могат да се предвидят както икономически, така и политически трудности“.

          Митрофанова отбеляза, че „Лукойл“ е частна компания, която работи в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.

