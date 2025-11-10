Футболни резултати от неделя

В голямото дерби от неделния ден на Висшата Лига на Англия Манчестър Сити размаза Ливърпул с 3:0. По същото време успехи постигнаха Барселона, ПСЖ, Интер и Рома, е издънки направиха Реал Мадрид, Аталанта, Галатасарай, Аякс, Фейенорд и Бенфика.

Англия – Премиър Лийг:

Астън Вила – Борнемут 4:0

Брентфорд – Нюкясъл 3:1

Кристъл Палас – Брайтън 0:0

Нотингам – Лийдс 3:1

Манчестър Сити – Нюкясъл 3:0

Испания – Ла Лига:

Атлетик Билбао – Овиедо 1:0

Райо Валекано – Реал Мадрид 0:0

Майорка – Хетафе 1:0

Валенсия – Бетис 1:1

Селта – Барселона 2:4

Германия – Бундеслига:

Фрайбург – Санкт Паули 2:1

Щутгарт – Аугсбург 3:2

Айнтрахт Франкфурт – Майнц 1:0

Италия – Серия А:

Аталанта – Сасуоло 0:3

Болоня – Наполи 2:0

Дженоа – Фиорентина 2:2

Рома – Удинезе 2:0

Интер – Лацио 2:0

Франция – Лига 1:

Лориен – Тулуза 1:1

Анже – Оксер 2:0

Мец – Ница 2:1

Страсбург – Лил 2:0

Лион – ПСЖ 2:3

Турция – Супер Лига:

Фатих Карагюмрюк – Коняспор 2:0

Коджаелиспор – Галатасарай 1:0

Фенербахче – Кайзериспор 4:2

Самсунспор – Еюпспор 1:0

Нидерландия – Ередивизие:

Утрехт – Аякс 2:1

НЕК Ниймеген – Грьонинген 2:0

АЗ Алкмаар – ПСВ Айндховемн 1:5

ГО Ахед Ийгълс – Фейенорд 2:1

Португалия – Премейра Лига:

АВС – Жил Висенте 1:1

Ещрела Амадора – Насионал 1:1

Фамаликао – Порто 0:1

Бенфика – Каса Пия 2:2

Брага – Морейрензе 2:1