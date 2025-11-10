НА ЖИВО
      понеделник, 10.11.25
          - Реклама -
          Футболни резултати от неделя

          Победи за Манчестър Сити, Барселона, Рома, Интер, ПСЖ, Фенербахче, ПСВ, Порто

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В голямото дерби от неделния ден на Висшата Лига на Англия Манчестър Сити размаза Ливърпул с 3:0. По същото време успехи постигнаха Барселона, ПСЖ, Интер и Рома, е издънки направиха Реал Мадрид, Аталанта, Галатасарай, Аякс, Фейенорд и Бенфика.

          Англия – Премиър Лийг:

          Астън Вила – Борнемут 4:0

          Брентфорд – Нюкясъл 3:1

          Кристъл Палас – Брайтън 0:0

          Нотингам – Лийдс 3:1

          Манчестър Сити – Нюкясъл 3:0

          Испания – Ла Лига:

          Атлетик Билбао – Овиедо 1:0

          Райо Валекано – Реал Мадрид 0:0

          Майорка – Хетафе 1:0

          Валенсия – Бетис 1:1

          Селта – Барселона 2:4

          Германия – Бундеслига:

          Фрайбург – Санкт Паули 2:1

          Щутгарт – Аугсбург 3:2

          Айнтрахт Франкфурт – Майнц 1:0

          Италия – Серия А:

          Аталанта – Сасуоло 0:3

          Болоня – Наполи 2:0

          Дженоа – Фиорентина 2:2

          Рома – Удинезе 2:0

          Интер – Лацио 2:0

          Франция – Лига 1:

          Лориен – Тулуза 1:1

          Анже – Оксер 2:0

          Мец – Ница 2:1

          Страсбург – Лил 2:0

          Лион – ПСЖ 2:3

          Турция – Супер Лига:

          Фатих Карагюмрюк – Коняспор 2:0

          Коджаелиспор – Галатасарай 1:0

          Фенербахче – Кайзериспор 4:2

          Самсунспор – Еюпспор 1:0

          Нидерландия – Ередивизие:

          Утрехт – Аякс 2:1

          НЕК Ниймеген – Грьонинген 2:0

          АЗ Алкмаар – ПСВ Айндховемн 1:5

          ГО Ахед Ийгълс – Фейенорд 2:1

          Португалия – Премейра Лига:

          АВС – Жил Висенте 1:1

          Ещрела Амадора – Насионал 1:1

          Фамаликао – Порто 0:1

          Бенфика – Каса Пия 2:2

          Брага – Морейрензе 2:1

          - Реклама -

