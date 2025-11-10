Футболни резултати от неделя

В голямото дерби от неделния ден на Висшата Лига на Англия Манчестър Сити размаза Ливърпул с 3:0. По същото време успехи постигнаха Барселона, ПСЖ, Интер и Рома, е издънки направиха Реал Мадрид, Аталанта, Галатасарай, Аякс, Фейенорд и Бенфика.
Англия – Премиър Лийг:
Астън Вила – Борнемут 4:0
Брентфорд – Нюкясъл 3:1
Кристъл Палас – Брайтън 0:0
Нотингам – Лийдс 3:1
Манчестър Сити – Нюкясъл 3:0
Испания – Ла Лига:
Атлетик Билбао – Овиедо 1:0
Райо Валекано – Реал Мадрид 0:0
Майорка – Хетафе 1:0
Валенсия – Бетис 1:1
Селта – Барселона 2:4
Германия – Бундеслига:
Фрайбург – Санкт Паули 2:1
Щутгарт – Аугсбург 3:2
Айнтрахт Франкфурт – Майнц 1:0
Италия – Серия А:
Аталанта – Сасуоло 0:3
Болоня – Наполи 2:0
Дженоа – Фиорентина 2:2
Рома – Удинезе 2:0
Интер – Лацио 2:0
Франция – Лига 1:
Лориен – Тулуза 1:1
Анже – Оксер 2:0
Мец – Ница 2:1
Страсбург – Лил 2:0
Лион – ПСЖ 2:3
Турция – Супер Лига:
Фатих Карагюмрюк – Коняспор 2:0
Коджаелиспор – Галатасарай 1:0
Фенербахче – Кайзериспор 4:2
Самсунспор – Еюпспор 1:0
Нидерландия – Ередивизие:
Утрехт – Аякс 2:1
НЕК Ниймеген – Грьонинген 2:0
АЗ Алкмаар – ПСВ Айндховемн 1:5
ГО Ахед Ийгълс – Фейенорд 2:1
Португалия – Премейра Лига:
АВС – Жил Висенте 1:1
Ещрела Амадора – Насионал 1:1
Фамаликао – Порто 0:1
Бенфика – Каса Пия 2:2
Брага – Морейрензе 2:1