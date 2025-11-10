НА ЖИВО
          Война

          Генщабът на ВСУ: Няма обкръжение в Мирноград

          Бойци от 82-а бригада на ВСУ
          Бойци от 82-а бригада на ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Логистиката до Мирноград е сложна, но се постига напредък. Украинските войски унищожават руските войски в подстъпите към града. Това заяви пред УНИАН Майор Андрий Ковальов, говорител на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          Той отбеляза, че отбраната на агломерацията Покровск-Мирноград продължава. „Ситуацията остава сложна и динамична. Тук врагът използва всички налични резерви, но в замяна само търпи огромни загуби“, подчерта Ковальов.

          Например в Мирноград украинските части „уверено държат позициите си и унищожават руските окупатори в подстъпите към града“.

          „Логистиката до града е сложна, но се постига напредък. Съобщенията за пълен огневи контрол от страна на противника върху логистичните маршрути на ВСУ или за оперативното обкръжение на града са неверни“, подчерта говорителят.

          Освен това, необходимите оръжия и боеприпаси са доставени на частите, защитаващи града, предния ден. Извършена е и ротация на личния състав, а ранените са евакуирани. „Логистиката и ротацията на нашите подразделения в Покровск се осигуряват по същия начин“, заяви Ковальов.

          Той отбеляза също, че продължават активните контрамерки срещу украинските пехотни групи, които се опитват да се закрепят в Покровск. В града се провеждат операции по търсене и унищожаване, а позициите на руските войски в градската зона се унищожават.

