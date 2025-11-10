Германия инвестира близо 1 млрд. евро в нови военни хеликоптери „Еърбъс“

Германия планира да изразходва приблизително 1 милиард евро за закупуването на още 20 военни хеликоптера „Еърбъс“, които трябва да бъдат доставени в рамките на две години, съобщи Ройтерс, позовавайки се на документ на Министерството на финансите.

- Реклама -

Според документа, който предстои да бъде внесен за обсъждане в Бундестага, доставките ще започнат през 2027 г.

Министерството на финансите отказа коментар по случая, заявявайки, че не обсъжда предстоящи поръчки, преди те да бъдат разгледани официално от парламента.

Още през 2023 г. Берлин подписа рамково споразумение с „Еърбъс“, според което въоръжените сили на Германия трябва да получат 82 хеликоптера модел H145M. До момента по договора са поръчани 62 машини, а новите 20 ще допълнят наличната поръчка.

Общата стойност на допълнителните хеликоптери е около 931 милиона евро, като 15 ще бъдат бойни, а 5 – учебни. Финансирането ще се осъществи чрез специален фонд, създаден по-рано тази година с цел ускорена модернизация на германските въоръжени сили.

Европейските държави увеличават военните си разходи след началото на руската инвазия в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Поръчката ще донесе икономически ползи за множество компании, сред които производителят на военна електроника Hensoldt, който ще достави оборудване за нощно виждане.

По изчисления на германското правителство, разходите за поддръжка и експлоатация на всички 82 хеликоптера ще достигнат около 3 милиарда евро до 2048 г.