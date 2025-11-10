Главнокомандващият ВСУ Александър Сирски: Русия готви „последен маньовър“ за завладяването на целия Донбас

В района на Покровск руските сили провеждат стратегическа настъпателна операция. Те са струпали огромен брой войски, за да създадат предимство и да пробият украинската отбранителна линия, заяви пред The ​​New York Post главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски. Той обаче добави, че Киев „държи здраво логистично важния град“.

- Реклама -

„Ситуацията на фронтовата линия е наистина напрегната; врагът провежда стратегическа настъпателна операция. Те са струпали по-голямата част от силите си, създавайки предимство в опит да пробият нашата отбранителна линия и да превземат този район“, обясни главнокомандващият.

Той опроверга руските твърдения, че Покровск е паднал и украинските войски са обкръжени. Според Сирски, обратното се случва след септемврийската контраатака, която струва на руснаците приблизително 13 000 жертви и позволява на украинските сили да разчистят повече от 430 квадратни км.

„Те продължават да показват тази територия на картите си, сякаш е под техен контрол. Но това твърдение – че врагът е превзел почти всичко и е на път да го довърши – не е вярно“, обясни главнокомандващият ВСУ.

В статията се отбелязва, че от приблизително 700 000 войници, разположени в момента в Украйна, Москва е изпратила приблизително 150 000 в Покровск. Мощни механизирани групи и четири бригади от морската пехота също са били хвърлени в настъплението.

Сирски обясни, че целта на Русия е да обкръжи Покровск и съседните градове от север, юг и изток, като прекъсне снабдителните линии и принуди останалото население да бяга, за да може след това да извърши „последен маньовър“ за завземане на цялата Донецка област.

Сирски заяви още, че ВСУ се опитват да нанесат възможно най-много жертви на руснаците:

„Нашата задача е да гарантираме, че нивото на мобилизация е равно или по-малко от броя на загубите, които ще понесат. Те провеждат тези активни атаки вече два месеца без никакъв материален успех“.

Сирски обясни, че Украйна се стреми да унищожи руските „места за изстрелване на дронове и командни центрове“, което изисква добро разузнаване и далекобойни прецизни боеприпаси.

„Нашата артилерия е принудена да атакува далеч в тила на големи разстояния, така че значението на ракетите нараства“, заяви Сирски.

Върховният главнокомандващ призова партньорите да предоставят на Украйна ракети, системи за противовъздушна отбрана и системи за радиоелектронна борба, за да противодействат на руските удари с дронове и ракети по електроцентрали, мостове и фабрики.