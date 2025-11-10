Интер не се затрудни с Лацио и оглави Серия А

Интер сложи край на серията без загуба на Лацио, след като победи римските “орли” с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Серия А. Попаденията за “нерадзурите” отбелязаха Лаутаро Мартинес и Йоан Бони.

С успеха отборът, воден от Кристиан Киву, излезе на първо място в таблицата с 24 точки. Толкова има и Рома, но Интер е с по-добрата голова разлика. Столичният тим е девети с 15 точки и нямаше поражение в предишните си шест мача в шампионата.

Интер стигна до аванс в резултата още в третата минута. Алесандро Бастони открадна топката в близост до наказателното поле на Лацио и намери Лаутаро Мартинес в пеналтерията. Аржентинският нападател стреля веднага и насочи топката неспасяемо по диагонала към левия ъгъл. Кълбото срещна напречната греда преди да влети в мрежата.

Шест минути след това Мартинес можеше да вкара второ попадение. Той засече центриране от статично положение, но изстрелът му с глава бе неточен.

В 18-ата минута изпълнение на Матия Дзакани премина над напречната греда.

Осем минути след началото на втората част швейцарският страж на домакините спаси и удар по земя на Матео Гендузи от границата на пеналтерията.

Интер стигна до второ попадение в 62-ата минута. Федерико Димарко отправи коварно центриране от левия фланг, а Йоан Бони нямаше как да пропусне на празна врата.

Четири минути по-късно Пьотр Желински прати кълбото в мрежата на Иван Проведел за трети път, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради игра с ръка на Димарко.

В 77-ата минута Марио Фуентес засече центриране. Топката срещна десния страничен стълб, а след това не премина с целия си обем голлинията. 10 минути след това Зомер се намеси при изстрел на Лука Пелегрини.

До края на мача Интер не позволи на Лацио да стигне до други опасности и се поздрави с успеха.