НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 10.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Интер не се затрудни с Лацио и оглави Серия А

          0
          2
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Интер сложи край на серията без загуба на Лацио, след като победи римските “орли” с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Серия А. Попаденията за “нерадзурите” отбелязаха Лаутаро Мартинес и Йоан Бони.

          - Реклама -

          С успеха отборът, воден от Кристиан Киву, излезе на първо място в таблицата с 24 точки. Толкова има и Рома, но Интер е с по-добрата голова разлика. Столичният тим е девети с 15 точки и нямаше поражение в предишните си шест мача в шампионата.

          Интер стигна до аванс в резултата още в третата минута. Алесандро Бастони открадна топката в близост до наказателното поле на Лацио и намери Лаутаро Мартинес в пеналтерията. Аржентинският нападател стреля веднага и насочи топката неспасяемо по диагонала към левия ъгъл. Кълбото срещна напречната греда преди да влети в мрежата.

          Шест минути след това Мартинес можеше да вкара второ попадение. Той засече центриране от статично положение, но изстрелът му с глава бе неточен.

          В 18-ата минута изпълнение на Матия Дзакани премина над напречната греда.

          Осем минути след началото на втората част швейцарският страж на домакините спаси и удар по земя на Матео Гендузи от границата на пеналтерията.

          Интер стигна до второ попадение в 62-ата минута. Федерико Димарко отправи коварно центриране от левия фланг, а Йоан Бони нямаше как да пропусне на празна врата.

          Четири минути по-късно Пьотр Желински прати кълбото в мрежата на Иван Проведел за трети път, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради игра с ръка на Димарко.

          В 77-ата минута Марио Фуентес засече центриране. Топката срещна десния страничен стълб, а след това не премина с целия си обем голлинията. 10 минути след това Зомер се намеси при изстрел на Лука Пелегрини.

          До края на мача Интер не позволи на Лацио да стигне до други опасности и се поздрави с успеха.

          Интер сложи край на серията без загуба на Лацио, след като победи римските “орли” с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Серия А. Попаденията за “нерадзурите” отбелязаха Лаутаро Мартинес и Йоан Бони.

          - Реклама -

          С успеха отборът, воден от Кристиан Киву, излезе на първо място в таблицата с 24 точки. Толкова има и Рома, но Интер е с по-добрата голова разлика. Столичният тим е девети с 15 точки и нямаше поражение в предишните си шест мача в шампионата.

          Интер стигна до аванс в резултата още в третата минута. Алесандро Бастони открадна топката в близост до наказателното поле на Лацио и намери Лаутаро Мартинес в пеналтерията. Аржентинският нападател стреля веднага и насочи топката неспасяемо по диагонала към левия ъгъл. Кълбото срещна напречната греда преди да влети в мрежата.

          Шест минути след това Мартинес можеше да вкара второ попадение. Той засече центриране от статично положение, но изстрелът му с глава бе неточен.

          В 18-ата минута изпълнение на Матия Дзакани премина над напречната греда.

          Осем минути след началото на втората част швейцарският страж на домакините спаси и удар по земя на Матео Гендузи от границата на пеналтерията.

          Интер стигна до второ попадение в 62-ата минута. Федерико Димарко отправи коварно центриране от левия фланг, а Йоан Бони нямаше как да пропусне на празна врата.

          Четири минути по-късно Пьотр Желински прати кълбото в мрежата на Иван Проведел за трети път, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради игра с ръка на Димарко.

          В 77-ата минута Марио Фуентес засече центриране. Топката срещна десния страничен стълб, а след това не премина с целия си обем голлинията. 10 минути след това Зомер се намеси при изстрел на Лука Пелегрини.

          До края на мача Интер не позволи на Лацио да стигне до други опасности и се поздрави с успеха.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Моторни Спортове

          Ландо Норис крачи все по-уверено към първата си титла във Формула 1

          Николай Минчев -
          Голямата награда от Гран При на Бразилия отиде в ръцете на Ландо Норис. Лидерът в световния шампионат спечели без проблем състезание номер 21 от...
          Тенис

          Карлос Алкарас започна очаквано добре на финалния АТП в Торино

          Николай Минчев -
          Карлос Алкарас стартира с убедителна победа на АТП финалите в Торино. Той спечели в неделя срещу Алекс де Минор със 7:6 (5), 6:2 след...
          Футбол

          Манчестър Сити разби Ливърпул на парчета и продължава да гони Арсенал

          Николай Минчев -
          Манчестър Сити разби Ливърпул в първото дерби между големите съперници през сезона. „Гражданите“ взеха домакинството си у дома с 3:0 в битката от 11-тия...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions