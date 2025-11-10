ISW: Руснаците са понижили натиска в Покровск, но блокират логистиката на ВСУ в Мирноград

Темпът на руското настъпление в и около Покровск временно се е забавило, но руската армия продължава да блокира логистичната поддръжка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Мирноград, според анализатори от Института за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

Съобщава се, че ISW не е открил доказателства за руски сили, които са започнали настъпление на Покровско направление на 9 ноември. Това е в съответствие с последните съобщения, че руските сили са забавили наземната си активност на Покровско направление, за да разширят логистиката и да прехвърлят подкрепления в южната част на града.

Източник от военното разузнаване съобщава, че руските сили са в повечето райони на Покровск, но не са в състояние да обкръжат града. Руската армия извършва инфилтрационни мисии в Покровск само от южната част. Източникът също така заявява, че руснаците разполагат минохвъргачни екипажи и допълнителни оператори на дронове в Покровск, за да засилят контрола си върху украинските маршрути за доставки.

Украински военнослужещ, действащ на Покровско направление, отбелязва, че лошото време продължава да влияе върху операциите на украинските дронове, като едновременно възпрепятства логистиката и не позволява удари по руски инфилтрационни групи. Той заяви, че украинските сили продължават да поддържат позиции в целия Покровск, докато руските сили държат позиции само в определена част на Покровск.

Някои руски военни кореспонденти твърдят, че боевете в Покровск не са толкова интензивни, че Покровск е „обхванат от пламъци“ и отбелязват, че картечен огън е рядък.

„ISW продължава да оценява, че през следващите дни руските сили вероятно ще увеличат темпото на наземна активност в Покровск, разширявайки логистиката и преразпределяйки персонал в града“, се отбелязва в анализа.

Ситуация в Мирноград

Междувременно руските войски успешно блокират украинските логистични маршрути до Мирноград, съобщава ISW.

Източник от разузнаването предупреди, че украинските сили на практика нямат логистична подкрепа, тъй като руските сили контролират или обстрелват всички украински снабдителни линии и линии за доставка на боеприпаси. Той също така заяви, че ВСУ вече не могат да транспортират логистика до Мирноград пеша поради заплахата от руски саботажни групи, удари с дронове и мини.

Той също така заяви, че руските войски поставят бодлива тел и изграждат укрепления в някои райони на Мирноград, както и че руски мотоциклетни групи са навлезли в северната част на града.

„Руските сили вероятно ще продължат опитите си да отслабят способността на украинските сили да защитават Мирноград чрез продължаваща инфилтрация и непряк огън по украински позиции и тилови райони“, пише ISW.