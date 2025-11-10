ИЗВЪНРЕДНО: Огромен пожар пламна в София (ВИДЕО)

Мащабен пожар възникна в столичния квартал „Банишора“, недалеч от голям супермаркет. По първоначални данни огънят е обхванал дървени постройки в района.
На мястото на инцидента незабавно са изпратени три противопожарни екипа, които са предприели действия за овладяване на стихията. Благодарение на бързата реакция, пожарът е локализиран.
Към момента няма постъпила информация за пострадали хора.
