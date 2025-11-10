НА ЖИВО
          Йордан Лазаров: В Кюстендил ставаме свидетели на кражба на вода

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Йордан Лазаров: В Кюстендил ставаме свидетели на кражба на вода

          Това каза областният координатор на ПП „Пряка демокрация“ в Кюстендил Йордан Лазаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Лазаров показа в студиото множество притеснителни снимки, от които се вижда сериозно замърсяване на река в града. Мръсната вода, която по думите на госта е негодна за консумация, се влива в тръбите, по които същата тази вода стига до чешмите на хората.

          Гостът обясни, че сигналът е от 25-и септември, а РЗИ са направили проверка на 1-и октомври. Той обясни, че в момент водата е чиста, но в периода от 25-и септември до 1-и октомври нещата не са стоели по този начин.

          „Иззети са помпите и тръбите от страна на прокуратурата и се надявам да започне следствие по този въпрос“, посочи още гостът.

